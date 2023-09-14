Следователи изъяли черные ящики самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле. Видео

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Брифинг в УА по посадке самолета в поле под Новосибирском. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Весь экипаж отстранен от работы до завершения расследования Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Следователи изъяли черные ящики, образцы топлива и технических жидкостей самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле под Новосибирском 12 сентября. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна», — говорится в telegram-канале ведомства. К расследованию привлекли наиболее опытных следователей-криминалистов. Силовики расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. На борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь, но все остались живы. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Следователи изъяли черные ящики, образцы топлива и технических жидкостей самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле под Новосибирском 12 сентября. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. «Проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна», — говорится в telegram-канале ведомства. К расследованию привлекли наиболее опытных следователей-криминалистов. Силовики расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября подал сигнал тревоги, а позже совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. На борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь, но все остались живы. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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