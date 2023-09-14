14 сентября 2023

FT: в США узнали об отстранении министра обороны Китая

Западные СМИ сообщили об отстранении министра обороны Китая Ли Шанфу
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, армия китая
Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель Фото:

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на разведку США и данные высокопоставленных американских чиновников.

«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание.

Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах. Также в августе Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня. Их заподозрили в утечке секретной информации.

Ранее Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу.

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Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на разведку США и данные высокопоставленных американских чиновников. «Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание. Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах. Также в августе Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня. Их заподозрили в утечке секретной информации. Ранее Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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