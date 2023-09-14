FT: в США узнали об отстранении министра обороны Китая

Западные СМИ сообщили об отстранении министра обороны Китая Ли Шанфу

15 сентября 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на разведку США и данные высокопоставленных американских чиновников. «Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание . Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах. Также в августе Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня. Их заподозрили в утечке секретной информации. Ранее Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу.

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на разведку США и данные высокопоставленных американских чиновников. «Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание. Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах. Также в августе Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня. Их заподозрили в утечке секретной информации. Ранее Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу.