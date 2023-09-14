14 сентября 2023

Ученые, обожающие лизать камни, были удостоены премии

Шнобелевскую премию получили ученые, которые изучили страсть к лизанию камней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, лаборант, химия, химическая лаборатория, химические опыты
Шнобевскую премию также получили ученые, которые изобрели Стэнфордский туалет, который берет пробы мочи Фото:

Состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии (известная как анти-Нобелевская премия). Награду в области геологии и химии получили ученые, которые объяснили, почему многие исследователи любят лизать камни, сообщается на сайте премии.

«Премия по химии и геологии [Польша, Великобритания] получил профессор Ян Заласевич, который объяснил, почему исследователи любят лизать камни. Он получил ее за свой труд „Поедание окаменелостей“», — говорится на сайте премии. Церемония прошла в онлайн-формате.

Премии получили и другие ученые за свои работы. Среди них:

  • Литература — обьяснение чувств, которые испытывают люди, повторяющие слова «много» бесконечное число раз;
  • машиностроение — опыт по оживлению пауков и дальнейшему их использованию при производстве;
  • общественного здравоохранение — изобретение Стэнфордского туалета, который автоматически берет пробы мочи и выносит заключение;
  • коммуникация — за работы по изучению людей, которые могут говорить задом наперед;
  • питание — эксперименты по определению того, как наэлектризованные палочки для еды могут изменить вкус блюд;
  • образование — «методическое» изучение скуки учителей и студентов;
  • психология — подсчет количества людей, которые останавливаются посмотреть вверх как и остальные на дороге;
  • физика — сбор данных о «влияния половой активности анчоусов» на перемешивание воды в мировом океане.

Шнобелевская премия была создана в 1991 году. Впервые «выдающееся» результаты ученых опубликовались в журнале «Анналы невероятных исследований». Организаторы специально учредили эту премию, чтобы заставить людей рассмеяться, а потом задуматься. Премии вручают настоящие нобелевские лауреаты.

В 2020 году Шнобелевскую премию получили даже президент России Владимир Путин и бывший лидер США Дональд Трамп. Также ее получили и другие иностранные политики.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии (известная как анти-Нобелевская премия). Награду в области геологии и химии получили ученые, которые объяснили, почему многие исследователи любят лизать камни, сообщается на сайте премии. «Премия по химии и геологии [Польша, Великобритания] получил профессор Ян Заласевич, который объяснил, почему исследователи любят лизать камни. Он получил ее за свой труд „Поедание окаменелостей“», — говорится на сайте премии. Церемония прошла в онлайн-формате. Премии получили и другие ученые за свои работы. Среди них: Шнобелевская премия была создана в 1991 году. Впервые «выдающееся» результаты ученых опубликовались в журнале «Анналы невероятных исследований». Организаторы специально учредили эту премию, чтобы заставить людей рассмеяться, а потом задуматься. Премии вручают настоящие нобелевские лауреаты. В 2020 году Шнобелевскую премию получили даже президент России Владимир Путин и бывший лидер США Дональд Трамп. Также ее получили и другие иностранные политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...