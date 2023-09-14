Ученые, обожающие лизать камни, были удостоены премии Шнобелевскую премию получили ученые, которые изучили страсть к лизанию камней 15 сентября 2023 в 08:03 Размер текста - 17 + Шнобевскую премию также получили ученые, которые изобрели Стэнфордский туалет, который берет пробы мочи Фото: Анна Майорова © URA.RU Состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии (известная как анти-Нобелевская премия). Награду в области геологии и химии получили ученые, которые объяснили, почему многие исследователи любят лизать камни, сообщается на сайте премии. «Премия по химии и геологии [Польша, Великобритания] получил профессор Ян Заласевич, который объяснил, почему исследователи любят лизать камни. Он получил ее за свой труд „Поедание окаменелостей“», — говорится на сайте премии . Церемония прошла в онлайн-формате. Премии получили и другие ученые за свои работы. Среди них: Литература — обьяснение чувств, которые испытывают люди, повторяющие слова «много» бесконечное число раз;

— обьяснение чувств, которые испытывают люди, повторяющие слова «много» бесконечное число раз; машиностроение — опыт по оживлению пауков и дальнейшему их использованию при производстве;

— опыт по оживлению пауков и дальнейшему их использованию при производстве; общественного здравоохранение — изобретение Стэнфордского туалета, который автоматически берет пробы мочи и выносит заключение;

— изобретение Стэнфордского туалета, который автоматически берет пробы мочи и выносит заключение; коммуникация — за работы по изучению людей, которые могут говорить задом наперед;

— за работы по изучению людей, которые могут говорить задом наперед; питание — эксперименты по определению того, как наэлектризованные палочки для еды могут изменить вкус блюд;

— эксперименты по определению того, как наэлектризованные палочки для еды могут изменить вкус блюд; образование — «методическое» изучение скуки учителей и студентов;

— «методическое» изучение скуки учителей и студентов; психология — подсчет количества людей, которые останавливаются посмотреть вверх как и остальные на дороге;

— подсчет количества людей, которые останавливаются посмотреть вверх как и остальные на дороге; физика — сбор данных о «влияния половой активности анчоусов» на перемешивание воды в мировом океане. Шнобелевская премия была создана в 1991 году. Впервые «выдающееся» результаты ученых опубликовались в журнале «Анналы невероятных исследований». Организаторы специально учредили эту премию, чтобы заставить людей рассмеяться, а потом задуматься. Премии вручают настоящие нобелевские лауреаты. В 2020 году Шнобелевскую премию получили даже президент России Владимир Путин и бывший лидер США Дональд Трамп. Также ее получили и другие иностранные политики. Состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии (известная как анти-Нобелевская премия). Награду в области геологии и химии получили ученые, которые объяснили, почему многие исследователи любят лизать камни, сообщается на сайте премии. «Премия по химии и геологии [Польша, Великобритания] получил профессор Ян Заласевич, который объяснил, почему исследователи любят лизать камни. Он получил ее за свой труд „Поедание окаменелостей“», — говорится на сайте премии. Церемония прошла в онлайн-формате. Премии получили и другие ученые за свои работы. Среди них: Шнобелевская премия была создана в 1991 году. Впервые «выдающееся» результаты ученых опубликовались в журнале «Анналы невероятных исследований». Организаторы специально учредили эту премию, чтобы заставить людей рассмеяться, а потом задуматься. Премии вручают настоящие нобелевские лауреаты. В 2020 году Шнобелевскую премию получили даже президент России Владимир Путин и бывший лидер США Дональд Трамп. Также ее получили и другие иностранные политики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям