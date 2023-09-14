Ученые, обожающие лизать камни, были удостоены премии

Состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии (известная как анти-Нобелевская премия). Награду в области геологии и химии получили ученые, которые объяснили, почему многие исследователи любят лизать камни, сообщается на сайте премии.
«Премия по химии и геологии [Польша, Великобритания] получил профессор Ян Заласевич, который объяснил, почему исследователи любят лизать камни. Он получил ее за свой труд „Поедание окаменелостей“», — говорится
Премии получили и другие ученые за свои работы. Среди них:
- Литература — обьяснение чувств, которые испытывают люди, повторяющие слова «много» бесконечное число раз;
- машиностроение — опыт по оживлению пауков и дальнейшему их использованию при производстве;
- общественного здравоохранение — изобретение Стэнфордского туалета, который автоматически берет пробы мочи и выносит заключение;
- коммуникация — за работы по изучению людей, которые могут говорить задом наперед;
- питание — эксперименты по определению того, как наэлектризованные палочки для еды могут изменить вкус блюд;
- образование — «методическое» изучение скуки учителей и студентов;
- психология — подсчет количества людей, которые останавливаются посмотреть вверх как и остальные на дороге;
- физика — сбор данных о «влияния половой активности анчоусов» на перемешивание воды в мировом океане.
Шнобелевская премия была создана в 1991 году. Впервые «выдающееся» результаты ученых опубликовались в журнале «Анналы невероятных исследований». Организаторы специально учредили эту премию, чтобы заставить людей рассмеяться, а потом задуматься. Премии вручают настоящие нобелевские лауреаты.
В 2020 году Шнобелевскую премию получили даже президент России Владимир Путин и бывший лидер США Дональд Трамп. Также ее получили и другие иностранные политики.
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