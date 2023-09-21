Дачники Нижневартовска пострадали от нашествия ос

22 сентября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Дачники наблюдают целый рой ос даже в прохладную погоду Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) массово жалуются на укусы ос на дачных участках. О внезапном появлении большого количества насекомых за городом корреспонденту агентства рассказала местная жительница, владелица дачи. «В конце августа многие в нашем товариществе начали жаловаться на большое скопление ос на участках. Мы сейчас по даче без защиты не ходим, так как они везде. Их целый рой даже в прохладную погоду. Соседи тоже в недоумении, за десять лет первый раз такое нашествие ос», — поделилась с агентством женщина. Дачница также рассказала, что уже не единожды подверглась нападению насекомых. Укусы несколько раз вызвали серьезную аллергическую реакцию. В пресс-службе нижневартовской поликлиники агентству рассказали, что на данный момент массовых обращений с подобными жалобами не зафиксировано. В депздраве ХМАО также сообщили лишь о единичных случаях укусов ос по всему округу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) квартиру местных жителей атаковали осы, а коммунальщики не стали помогать жильцам бесплатно. Насекомые проделали дыру под подоконником и свободно залетали и вылетали из квартиры.

Жители Нижневартовска (ХМАО) массово жалуются на укусы ос на дачных участках. О внезапном появлении большого количества насекомых за городом корреспонденту агентства рассказала местная жительница, владелица дачи. «В конце августа многие в нашем товариществе начали жаловаться на большое скопление ос на участках. Мы сейчас по даче без защиты не ходим, так как они везде. Их целый рой даже в прохладную погоду. Соседи тоже в недоумении, за десять лет первый раз такое нашествие ос», — поделилась с агентством женщина. Дачница также рассказала, что уже не единожды подверглась нападению насекомых. Укусы несколько раз вызвали серьезную аллергическую реакцию. В пресс-службе нижневартовской поликлиники агентству рассказали, что на данный момент массовых обращений с подобными жалобами не зафиксировано. В депздраве ХМАО также сообщили лишь о единичных случаях укусов ос по всему округу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) квартиру местных жителей атаковали осы, а коммунальщики не стали помогать жильцам бесплатно. Насекомые проделали дыру под подоконником и свободно залетали и вылетали из квартиры.