21 сентября 2023

Дачники Нижневартовска пострадали от нашествия ос

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы Парковая и Фабричная в Верхней Пышме. Верхняя Пышма, дача, частный дом, частный сектор
Дачники наблюдают целый рой ос даже в прохладную погоду Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) массово жалуются на укусы ос на дачных участках. О внезапном появлении большого количества насекомых за городом корреспонденту агентства рассказала местная жительница, владелица дачи.

«В конце августа многие в нашем товариществе начали жаловаться на большое скопление ос на участках. Мы сейчас по даче без защиты не ходим, так как они везде. Их целый рой даже в прохладную погоду. Соседи тоже в недоумении, за десять лет первый раз такое нашествие ос», — поделилась с агентством женщина. Дачница также рассказала, что уже не единожды подверглась нападению насекомых. Укусы несколько раз вызвали серьезную аллергическую реакцию.

В пресс-службе нижневартовской поликлиники агентству рассказали, что на данный момент массовых обращений с подобными жалобами не зафиксировано. В депздраве ХМАО также сообщили лишь о единичных случаях укусов ос по всему округу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) квартиру местных жителей атаковали осы, а коммунальщики не стали помогать жильцам бесплатно. Насекомые проделали дыру под подоконником и свободно залетали и вылетали из квартиры.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) массово жалуются на укусы ос на дачных участках. О внезапном появлении большого количества насекомых за городом корреспонденту агентства рассказала местная жительница, владелица дачи. «В конце августа многие в нашем товариществе начали жаловаться на большое скопление ос на участках. Мы сейчас по даче без защиты не ходим, так как они везде. Их целый рой даже в прохладную погоду. Соседи тоже в недоумении, за десять лет первый раз такое нашествие ос», — поделилась с агентством женщина. Дачница также рассказала, что уже не единожды подверглась нападению насекомых. Укусы несколько раз вызвали серьезную аллергическую реакцию. В пресс-службе нижневартовской поликлиники агентству рассказали, что на данный момент массовых обращений с подобными жалобами не зафиксировано. В депздраве ХМАО также сообщили лишь о единичных случаях укусов ос по всему округу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) квартиру местных жителей атаковали осы, а коммунальщики не стали помогать жильцам бесплатно. Насекомые проделали дыру под подоконником и свободно залетали и вылетали из квартиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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