Лавров назвал Запад «империей лжи»

Западные страны не выполняют свои обещания и обязательства, заявил Сергей Лавров
Коллективный Запад являет собой «империю лжи». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
«Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что США и европейские страны часто не выполняют свои обещания и не соблюдают принятые обязательства, включая письменные и юридически обязывающие документы.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Запад «империей лжи» во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам и санкциям, введенным в отношении России. Он также напомнил, что западное сообщество пытается реализовать санкции против России.
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