Лавров назвал Запад «империей лжи»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Западные страны не выполняют свои обещания и обязательства, заявил Сергей Лавров Фото:

Коллективный Запад являет собой «империю лжи». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что США и европейские страны часто не выполняют свои обещания и не соблюдают принятые обязательства, включая письменные и юридически обязывающие документы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Запад «империей лжи» во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам и санкциям, введенным в отношении России. Он также напомнил, что западное сообщество пытается реализовать санкции против России.

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Коллективный Запад являет собой «империю лжи». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что США и европейские страны часто не выполняют свои обещания и не соблюдают принятые обязательства, включая письменные и юридически обязывающие документы. Ранее президент России Владимир Путин назвал Запад «империей лжи» во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам и санкциям, введенным в отношении России. Он также напомнил, что западное сообщество пытается реализовать санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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