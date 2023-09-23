23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ХМАО за месяц подорожали разные виды мяса

В ХМАО за месяц подорожали свинина, курица и баранина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастрофестиваль. Москва, бокал, мясо, сырое, красиво
В ХМАО за месяц подорожала свинина, курица и баранина Фото:

В ХМАО в период с 21 августа по 18 сентября подорожали разные виды мяса. Стоимость курицы выросла на 13 рублей, свинины на 12 рублей, а баранины — на восемь рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата.

«В Тюмени практически за месяц подорожали разные виды мяса. Свинина была 333 рубля за килограмм, а теперь 345 рублей, курица стоила 208 рублей, а сейчас 221 рубль. Цена на баранину поднялась с 673 рублей до 681 рубля. Также выросла стоимость вареной колбасы. В августе она стоила 419 рублей, а сейчас 435 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата.

Ранее в регионе на 10% выросла цена на мясо с начала 2023 года. Средняя стоимость килограмма говядины в июне составила более 570 рублей. Дороже всего она стоила в Ханты-Мансийске, а самую дешевую продавали в Белоярском.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО в период с 21 августа по 18 сентября подорожали разные виды мяса. Стоимость курицы выросла на 13 рублей, свинины на 12 рублей, а баранины — на восемь рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата. «В Тюмени практически за месяц подорожали разные виды мяса. Свинина была 333 рубля за килограмм, а теперь 345 рублей, курица стоила 208 рублей, а сейчас 221 рубль. Цена на баранину поднялась с 673 рублей до 681 рубля. Также выросла стоимость вареной колбасы. В августе она стоила 419 рублей, а сейчас 435 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Ранее в регионе на 10% выросла цена на мясо с начала 2023 года. Средняя стоимость килограмма говядины в июне составила более 570 рублей. Дороже всего она стоила в Ханты-Мансийске, а самую дешевую продавали в Белоярском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...