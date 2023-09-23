В ХМАО за месяц подорожали разные виды мяса

В ХМАО за месяц подорожали свинина, курица и баранина

24 сентября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО за месяц подорожала свинина, курица и баранина Фото: Алиса Курганская © URA.RU В ХМАО в период с 21 августа по 18 сентября подорожали разные виды мяса. Стоимость курицы выросла на 13 рублей, свинины на 12 рублей, а баранины — на восемь рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата. «В Тюмени практически за месяц подорожали разные виды мяса. Свинина была 333 рубля за килограмм, а теперь 345 рублей, курица стоила 208 рублей, а сейчас 221 рубль. Цена на баранину поднялась с 673 рублей до 681 рубля. Также выросла стоимость вареной колбасы. В августе она стоила 419 рублей, а сейчас 435 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Ранее в регионе на 10% выросла цена на мясо с начала 2023 года. Средняя стоимость килограмма говядины в июне составила более 570 рублей. Дороже всего она стоила в Ханты-Мансийске, а самую дешевую продавали в Белоярском.

В ХМАО в период с 21 августа по 18 сентября подорожали разные виды мяса. Стоимость курицы выросла на 13 рублей, свинины на 12 рублей, а баранины — на восемь рублей. Информация об этом размещена на сайте Тюменьстата. «В Тюмени практически за месяц подорожали разные виды мяса. Свинина была 333 рубля за килограмм, а теперь 345 рублей, курица стоила 208 рублей, а сейчас 221 рубль. Цена на баранину поднялась с 673 рублей до 681 рубля. Также выросла стоимость вареной колбасы. В августе она стоила 419 рублей, а сейчас 435 рублей», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Ранее в регионе на 10% выросла цена на мясо с начала 2023 года. Средняя стоимость килограмма говядины в июне составила более 570 рублей. Дороже всего она стоила в Ханты-Мансийске, а самую дешевую продавали в Белоярском.