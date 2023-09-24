Пожар начался в ночь на 25 сентября, сообщили в соцсети
В селе Арамашево (Свердловская область) в ночь на 25 сентября загорелись несколько домов. Об этом сообщили в соцсети.
«В селе Арамашево Алапаевского района полыхает пожар. Там горят дома», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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