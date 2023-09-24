В свердловском селе Арамашево загорелись несколько домов. Видео

25 сентября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Пожар начался в ночь на 25 сентября, сообщили в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Арамашево (Свердловская область) в ночь на 25 сентября загорелись несколько домов. Об этом сообщили в соцсети. «В селе Арамашево Алапаевского района полыхает пожар. Там горят дома», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В селе Арамашево (Свердловская область) в ночь на 25 сентября загорелись несколько домов. Об этом сообщили в соцсети. «В селе Арамашево Алапаевского района полыхает пожар. Там горят дома», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.