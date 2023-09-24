24 сентября 2023
23 сентября 2023

В свердловском селе Арамашево загорелись несколько домов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, камыш, огонь, мало чаусово
Пожар начался в ночь на 25 сентября, сообщили в соцсети Фото:

В селе Арамашево (Свердловская область) в ночь на 25 сентября загорелись несколько домов. Об этом сообщили в соцсети.

«В селе Арамашево Алапаевского района полыхает пожар. Там горят дома», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В селе Арамашево (Свердловская область) в ночь на 25 сентября загорелись несколько домов. Об этом сообщили в соцсети. «В селе Арамашево Алапаевского района полыхает пожар. Там горят дома», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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