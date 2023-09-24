Зеленский попытался задобрить отвернувшуюся от Украины Польшу

Politico: Зеленский попытался задобрить поляков наградами за помощь Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский поблагодарил Варшаву за помощь в конфликте Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку вернуть отношения с Польшей, вручив награды двум полякам, которые ранее помогали ВСУ. Об этом сообщили в Politico.

«Зеленский просто посетил Польшу транзитом по пути домой в Киев и не встречался с политиками. Вместо этого Зеленский вручил награды двум полякам, участвующим в помощи Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что президент Украины поблагодарил Польшу за поддержку в конфликте.

Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна вопреки мнению Еврокомиссии, чтобы защитить собственную экономику, передает телеканал 360. Отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Киев назвал действие Варшавы незаконным и обратился во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку вернуть отношения с Польшей, вручив награды двум полякам, которые ранее помогали ВСУ. Об этом сообщили в Politico. «Зеленский просто посетил Польшу транзитом по пути домой в Киев и не встречался с политиками. Вместо этого Зеленский вручил награды двум полякам, участвующим в помощи Украине», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что президент Украины поблагодарил Польшу за поддержку в конфликте. Польша объявила о намерении ввести запрет на ввоз украинского зерна вопреки мнению Еврокомиссии, чтобы защитить собственную экономику, передает телеканал 360. Отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Киев назвал действие Варшавы незаконным и обратился во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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