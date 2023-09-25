Новый глава Перми Соснин познакомил депутатов со своими заместителями

Депутаты пообещали выстроить конструктивный диалог с новой командой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин представил депутатам гордумы своих новых заместителей. На заседании парламента, трансляция которого проходит на сайте думы, он рассказал о каждом из вице-мэров, что приступили к работе 25—26 сентября.

«Я впервые представил новую структуру администрации. И теперь бы хотел представить своих заместителей, уверен, что они все известны вам как профессионалы своего дела», — пояснил Соснин.

Алексея Турова (куратор блока «Общественная безопасность») он представил как профессионала, у которого есть большой опыт работы взаимодействия с различными силовыми структурами. Яне Фурман («Экономика и финансы») представить активно привлекать инвестиции. Екатерина Мальцева («Социальный блок») должна внести свежие идеи, «которые так нужны отрасли».

А перед Сергеем Трошковым («Общественные связи») стоит задача проведения кампании по выборам президента, отметил Соснин. «Надеюсь, что депутатский корпус окажет поддержку в этот непростой, но очень интересный период предвыборной кампании», — заявил Эдуард Соснин.

Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин заверил, что взаимодействие с новыми вице-мэрами у депутатов будет проходить «в конструктивном диалоге». О том, что в мэрии Перми назначены сразу четыре новых заместителя URA.RU сообщало 22 сентября. Екатерина Мальцева ранее работала замминистра тербезопасности, Яна Фурман — руководителем Агентства инвестиционного развития Пермского края, Алексей Туров — возглавлял городской департамент общественной безопасности, Сергей Трошков был вице-мэром Кирова.