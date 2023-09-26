Гордума Челябинска решила, за что мэра освободят от ответственности

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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, чиновник, портфель, документы, министр
В ряде случаев мэра, депутатов и чиновников Челябинска освободят от антикоррупционных ограничений Фото:

Гордума Челябинска 26 сентября утвердила перечень оснований, по которым мэр и другие руководители города не будут отвечать за несоблюдение ограничений и неисполнение обязанностей. Об этом передал корреспондент URA.RU из зала заседаний. Соответствующие изменения внесут в устав Челябинска.

Глава города, председатель КСП, депутаты гордумы не будут отвечать за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, если это признают следствием не зависящих от него обстоятельств. Например, в случае стихийных бедствий, пожаров, войны или терактов, а также вступления в действие запретительных мер со стороны государства. При этом регулярно повторяющиеся или прогнозируемые события такими считаться не могут. Также не будут приняты во внимание события, наступление которых зависело от воли или действий руководителя.

«Голосуем. Принимается единогласно», — подытожил спикер гордумы Андрей Шмидт.

Для депутатов гордумы дополнительно установили основание досроночго прекращения полномочий. Для этого достаточно полгода не посещать заседания без уважительных причин. Все новые нормы вносятся в устав города, чтобы привести его в соответствие с изменениям в федеральном законодательстве.

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Гордума Челябинска 26 сентября утвердила перечень оснований, по которым мэр и другие руководители города не будут отвечать за несоблюдение ограничений и неисполнение обязанностей. Об этом передал корреспондент URA.RU из зала заседаний. Соответствующие изменения внесут в устав Челябинска. Глава города, председатель КСП, депутаты гордумы не будут отвечать за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, если это признают следствием не зависящих от него обстоятельств. Например, в случае стихийных бедствий, пожаров, войны или терактов, а также вступления в действие запретительных мер со стороны государства. При этом регулярно повторяющиеся или прогнозируемые события такими считаться не могут. Также не будут приняты во внимание события, наступление которых зависело от воли или действий руководителя. «Голосуем. Принимается единогласно», — подытожил спикер гордумы Андрей Шмидт. Для депутатов гордумы дополнительно установили основание досроночго прекращения полномочий. Для этого достаточно полгода не посещать заседания без уважительных причин. Все новые нормы вносятся в устав города, чтобы привести его в соответствие с изменениям в федеральном законодательстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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