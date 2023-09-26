В Екатеринбурге прошли масштабные учения снайперов. Фото

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ, stock
Бойцы тренировались стрелять из укрытий (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на базе Хомутовка прошли масштабные учения снайперов-росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

«На базе учебного центра „Хомутовка“ завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений Росгвардии Уральского округа. Три недели они оттачивали навыки стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время», — пишет telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ».

Также снайперы отрабатывали навыки тактической стрельбы и ведения огня из укрытия. На сборах бойцы действовали в ситуациях, при которых нужно было стрелять с импровизированных площадок, то есть в условиях, приближенным к реальным, добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на базе Хомутовка прошли масштабные учения снайперов-росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «На базе учебного центра „Хомутовка“ завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений Росгвардии Уральского округа. Три недели они оттачивали навыки стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время», — пишет telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ». Также снайперы отрабатывали навыки тактической стрельбы и ведения огня из укрытия. На сборах бойцы действовали в ситуациях, при которых нужно было стрелять с импровизированных площадок, то есть в условиях, приближенным к реальным, добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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