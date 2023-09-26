В Екатеринбурге прошли масштабные учения снайперов. Фото

26 сентября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Бойцы тренировались стрелять из укрытий (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ В Екатеринбурге на базе Хомутовка прошли масштабные учения снайперов-росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «На базе учебного центра „Хомутовка“ завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений Росгвардии Уральского округа. Три недели они оттачивали навыки стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время», — пишет telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ». Также снайперы отрабатывали навыки тактической стрельбы и ведения огня из укрытия. На сборах бойцы действовали в ситуациях, при которых нужно было стрелять с импровизированных площадок, то есть в условиях, приближенным к реальным, добавили в ведомстве. Фото: telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ» [https://t.me/uralgvard] Фото: telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ» [https://t.me/uralgvard] Фото: telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ» [https://t.me/uralgvard] Фото: telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ» [https://t.me/uralgvard]

В Екатеринбурге на базе Хомутовка прошли масштабные учения снайперов-росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «На базе учебного центра „Хомутовка“ завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений Росгвардии Уральского округа. Три недели они оттачивали навыки стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время», — пишет telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ». Также снайперы отрабатывали навыки тактической стрельбы и ведения огня из укрытия. На сборах бойцы действовали в ситуациях, при которых нужно было стрелять с импровизированных площадок, то есть в условиях, приближенным к реальным, добавили в ведомстве.