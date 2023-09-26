Бойцы тренировались стрелять из укрытий (архивное фото)Фото: Министерство обороны РФ
В Екатеринбурге на базе Хомутовка прошли масштабные учения снайперов-росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
«На базе учебного центра „Хомутовка“ завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений Росгвардии Уральского округа. Три недели они оттачивали навыки стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время», — пишет telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ».
Также снайперы отрабатывали навыки тактической стрельбы и ведения огня из укрытия. На сборах бойцы действовали в ситуациях, при которых нужно было стрелять с импровизированных площадок, то есть в условиях, приближенным к реальным, добавили в ведомстве.
В Екатеринбурге на базе Хомутовка прошли масштабные учения снайперов-росгвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «На базе учебного центра „Хомутовка“ завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений Росгвардии Уральского округа. Три недели они оттачивали навыки стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время», — пишет telegram-канал «Росгвардия. Уральский округ». Также снайперы отрабатывали навыки тактической стрельбы и ведения огня из укрытия. На сборах бойцы действовали в ситуациях, при которых нужно было стрелять с импровизированных площадок, то есть в условиях, приближенным к реальным, добавили в ведомстве.