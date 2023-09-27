Россиянам предложили перестать экономить

Экономист Гордиенко: россияне должны начать искать способы заработать больше
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Экономия не приводит к богатству, заявила Дарья Гордиенко Фото:

Россиянам предлагается изменить стратегию экономии, так как постоянное сокращение расходов может негативно сказаться на качестве жизни и привести к утрате удовольствия от хороших товаров и услуг. Вместо этого рекомендуется искать пути увеличения доходов. Об этом заявила инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

«Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели», — передает слова Гордиенко «Газета.ру». Она добавила, что полное ограничение расходов и отказ от комфортной жизни не помогут достичь финансового благополучия и богатства. Многие люди считают, что путем отказа от всего и экономии на жизненно важных вещах они смогут накопить состояние, однако такая финансовая стратегия не приводит к успеху.

Гордиенко заявила, что вместо достижения финансовой независимости, экономия только делает жизнь людей некомфортной и негативно сказывается на их благополучии. Она также отметила, что в поисках сэкономленных денег люди могут приобретать некачественные товары, которые в конечном итоге приводят к дополнительным расходам.

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Россиянам предлагается изменить стратегию экономии, так как постоянное сокращение расходов может негативно сказаться на качестве жизни и привести к утрате удовольствия от хороших товаров и услуг. Вместо этого рекомендуется искать пути увеличения доходов. Об этом заявила инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко. «Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели», — передает слова Гордиенко «Газета.ру». Она добавила, что полное ограничение расходов и отказ от комфортной жизни не помогут достичь финансового благополучия и богатства. Многие люди считают, что путем отказа от всего и экономии на жизненно важных вещах они смогут накопить состояние, однако такая финансовая стратегия не приводит к успеху. Гордиенко заявила, что вместо достижения финансовой независимости, экономия только делает жизнь людей некомфортной и негативно сказывается на их благополучии. Она также отметила, что в поисках сэкономленных денег люди могут приобретать некачественные товары, которые в конечном итоге приводят к дополнительным расходам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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