Россиянам предложили перестать экономить

Экономист Гордиенко: россияне должны начать искать способы заработать больше

Экономия не приводит к богатству, заявила Дарья Гордиенко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россиянам предлагается изменить стратегию экономии, так как постоянное сокращение расходов может негативно сказаться на качестве жизни и привести к утрате удовольствия от хороших товаров и услуг. Вместо этого рекомендуется искать пути увеличения доходов. Об этом заявила инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

«Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели», — передает слова Гордиенко « Газета.ру ». Она добавила, что полное ограничение расходов и отказ от комфортной жизни не помогут достичь финансового благополучия и богатства. Многие люди считают, что путем отказа от всего и экономии на жизненно важных вещах они смогут накопить состояние, однако такая финансовая стратегия не приводит к успеху.

Гордиенко заявила, что вместо достижения финансовой независимости, экономия только делает жизнь людей некомфортной и негативно сказывается на их благополучии. Она также отметила, что в поисках сэкономленных денег люди могут приобретать некачественные товары, которые в конечном итоге приводят к дополнительным расходам.