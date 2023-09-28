Бизнес-омбудсмен Титов: у предпринимателей появится новая ответственность

Бизнес-омбудсмен Титов поторопил правительство с новыми правилами для бизнеса

28 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Правительство должно скорее предоставить правила для самопроверки бизнеса, сказал Борис Титов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продление лицензий для бизнеса переходит в автоматический режим и контроль полностью ложится на плечи предпринимателей. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, отметив, что пока общих правил нет, бизнес и регуляторы рискуют столкнуться с хаосом. Он также призвал власти РФ скорее показать людям чек-листы по видам разрешений. «Правила игры должны быть гласными и общедоступными. По каким критериям оценивается, что допустимо, что недопустимо. Все равно будут и недоразумения, и сбои, бизнес будет выяснять, что он, по мнению чиновников, сделал не так. Вот чтобы эти разбирательства свести к минимуму, и надо сделать так, чтобы предприниматели заранее понимали свои перспективы. Чем скорее правительство выставит на всеобщее обозрение чек-листы по каждому виду лицензии или разрешения, тем проще будет для всех», — сказал Борис Титов. Омбудсмен отметил, что введение нового механизма вполне перспективная история. «Это реально полезно. Не надо подавать новое заявление, регулятор должен будет сам оценить, как соблюдались требования в предыдущий период. Если нарушений не зафиксировано, продлять лицензию автоматически», — подчеркнул эксперт. Правительство РФ работает над внедрением механизма автоматического продления лицензий и разрешений для предпринимателей и бизнеса, о чем ранее говорил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече президента России Владимира Путина с кабмином. Уже сейчас количество документов для получения разрешений уменьшилось в 1,6 раза — с 8 документов в среднем до 5, а средний срок их получения сократился в 1,9 раза — с 43 до 23 дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продление лицензий для бизнеса переходит в автоматический режим и контроль полностью ложится на плечи предпринимателей. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, отметив, что пока общих правил нет, бизнес и регуляторы рискуют столкнуться с хаосом. Он также призвал власти РФ скорее показать людям чек-листы по видам разрешений. «Правила игры должны быть гласными и общедоступными. По каким критериям оценивается, что допустимо, что недопустимо. Все равно будут и недоразумения, и сбои, бизнес будет выяснять, что он, по мнению чиновников, сделал не так. Вот чтобы эти разбирательства свести к минимуму, и надо сделать так, чтобы предприниматели заранее понимали свои перспективы. Чем скорее правительство выставит на всеобщее обозрение чек-листы по каждому виду лицензии или разрешения, тем проще будет для всех», — сказал Борис Титов. Омбудсмен отметил, что введение нового механизма вполне перспективная история. «Это реально полезно. Не надо подавать новое заявление, регулятор должен будет сам оценить, как соблюдались требования в предыдущий период. Если нарушений не зафиксировано, продлять лицензию автоматически», — подчеркнул эксперт. Правительство РФ работает над внедрением механизма автоматического продления лицензий и разрешений для предпринимателей и бизнеса, о чем ранее говорил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече президента России Владимира Путина с кабмином. Уже сейчас количество документов для получения разрешений уменьшилось в 1,6 раза — с 8 документов в среднем до 5, а средний срок их получения сократился в 1,9 раза — с 43 до 23 дней.