В ХМАО прокуратура инициировала изменение окружного закона ради защиты детей

29 сентября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Инициатором изменений выступил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО окружной прокурор Евгений Ботвинкин инициировал изменение окружного закона ради защиты детей от преступных посягательств. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. К региональной думе вышел с инициативой главный прокурор округа и попросил депутатов внести изменения в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в ХМАО и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». «Региональной думой поддержана законодательная инициатива прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. После изменений комиссии наделены дополнительными полномочиями по организации работы с семьями, в которых дети проживают совместно с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, изменение закона поможет более оперативно выявлять детей, попавших в опасную ситуацию. «Выявление таких семей позволит своевременно установить детей, подверженных наибольшему риску стать жертвой насильственного преступления либо уже подвергшихся насилию и нуждающихся в защите государства, а также организовать проведение индивидуальной профилактической работы», — сообщили в прокуратуре. Ранее власти ХМАО приняли закон о соцподдержке бывших осужденных. С инициативой выступил прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО окружной прокурор Евгений Ботвинкин инициировал изменение окружного закона ради защиты детей от преступных посягательств. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. К региональной думе вышел с инициативой главный прокурор округа и попросил депутатов внести изменения в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в ХМАО и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». «Региональной думой поддержана законодательная инициатива прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. После изменений комиссии наделены дополнительными полномочиями по организации работы с семьями, в которых дети проживают совместно с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, изменение закона поможет более оперативно выявлять детей, попавших в опасную ситуацию. «Выявление таких семей позволит своевременно установить детей, подверженных наибольшему риску стать жертвой насильственного преступления либо уже подвергшихся насилию и нуждающихся в защите государства, а также организовать проведение индивидуальной профилактической работы», — сообщили в прокуратуре. Ранее власти ХМАО приняли закон о соцподдержке бывших осужденных. С инициативой выступил прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин.