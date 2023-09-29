29 сентября 2023

В Петербурге прокомментировали информацию об очередях в военкоматы

Военный комиссар Петербурга заявил, что военкоматы работают в плановом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург., памятник петру, медный всадник, санкт-петербург
Военкоматы Санкт-Петербурга работают в штатном режиме Фото:

Информация о том, что сотрудники предприятий и организаций стоят в очередях в военкоматы Санкт-Петербурга ложь. Об этом заявил военный комиссар города Марат Урмансов.

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — передают слова Урмансова RT.

Урмансов отметил, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Он заверил, все организации смогут своевременно передать списки своих сотрудников. Работодателям оказывается вся необходимая помощь и содействие.

Ранее сообщалось, что военкоматы Санкт-Петербурга не справляются с нагрузкой. Из-за этого образовались очереди. Сотрудники отделов кадров торопятся подать данные о своих сотрудниках, подлежащих воинскому учету. В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для работодателей за игнорирование правил воинского учета. Новые положения начнут действовать с 1 октября.

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Информация о том, что сотрудники предприятий и организаций стоят в очередях в военкоматы Санкт-Петербурга ложь. Об этом заявил военный комиссар города Марат Урмансов. «Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — передают слова Урмансова RT. Урмансов отметил, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Он заверил, все организации смогут своевременно передать списки своих сотрудников. Работодателям оказывается вся необходимая помощь и содействие. Ранее сообщалось, что военкоматы Санкт-Петербурга не справляются с нагрузкой. Из-за этого образовались очереди. Сотрудники отделов кадров торопятся подать данные о своих сотрудниках, подлежащих воинскому учету. В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для работодателей за игнорирование правил воинского учета. Новые положения начнут действовать с 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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