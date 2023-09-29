В Петербурге прокомментировали информацию об очередях в военкоматы

Военный комиссар Петербурга заявил, что военкоматы работают в плановом режиме

29 сентября 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Военкоматы Санкт-Петербурга работают в штатном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU Информация о том, что сотрудники предприятий и организаций стоят в очередях в военкоматы Санкт-Петербурга ложь. Об этом заявил военный комиссар города Марат Урмансов. «Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — передают слова Урмансова RT. Урмансов отметил, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Он заверил, все организации смогут своевременно передать списки своих сотрудников. Работодателям оказывается вся необходимая помощь и содействие. Ранее сообщалось, что военкоматы Санкт-Петербурга не справляются с нагрузкой. Из-за этого образовались очереди. Сотрудники отделов кадров торопятся подать данные о своих сотрудниках, подлежащих воинскому учету. В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для работодателей за игнорирование правил воинского учета. Новые положения начнут действовать с 1 октября.

Информация о том, что сотрудники предприятий и организаций стоят в очередях в военкоматы Санкт-Петербурга ложь. Об этом заявил военный комиссар города Марат Урмансов. «Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — передают слова Урмансова RT. Урмансов отметил, что 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Он заверил, все организации смогут своевременно передать списки своих сотрудников. Работодателям оказывается вся необходимая помощь и содействие. Ранее сообщалось, что военкоматы Санкт-Петербурга не справляются с нагрузкой. Из-за этого образовались очереди. Сотрудники отделов кадров торопятся подать данные о своих сотрудниках, подлежащих воинскому учету. В СМИ предположили, что причиной тому послужили поправки в КоАП, которые ужесточают санкции для работодателей за игнорирование правил воинского учета. Новые положения начнут действовать с 1 октября.