NGL.media: Киев потратил 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое никто не смотрит

02 октября 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

Украинское The Gaze никто не смотрит и не читает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на развитие англоязычного сайта The Gaze, который никто не смотрит и не читает. Последние 15 видео на youtube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, проводивший исследование. «Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze — новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра NGL.media, пишет РИА Новости. Большинство текстового контента трудно назвать оригинальным. Зачастую это просто перепечатки из других СМИ. Не пользуются популярностью также youtube-канал издания. Последние 15 видео суммарно набрали всего 900 просмотров. По данным центра, правительство Украины запустило англоязычный сайт четыре месяца назад чтобы сообщать иностранцам о текущих событиях в Киеве, а также экономике, культуре и истории страны. Контент для сайта создают частные подрядчики. Их услуги средствами из бюджета оплачивает государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Ранее в проекте бюджета США не оказалось средств для помощи Украине. Палата представителей США вынесла на голосование проект продлении финансирования правительства на 45 дней, которое не включает помощь Украине, рассказал конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на развитие англоязычного сайта The Gaze, который никто не смотрит и не читает. Последние 15 видео на youtube-канале суммарно набрали всего 900 просмотров, сообщает украинский антикоррупционный центр NGL.media, проводивший исследование. «Министерство культуры потратило более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов) на The Gaze — новое англоязычное СМИ, которое никто не читает и не смотрит. Дальше, судя по всему, эти расходы будут только расти», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра NGL.media, пишет РИА Новости. Большинство текстового контента трудно назвать оригинальным. Зачастую это просто перепечатки из других СМИ. Не пользуются популярностью также youtube-канал издания. Последние 15 видео суммарно набрали всего 900 просмотров. По данным центра, правительство Украины запустило англоязычный сайт четыре месяца назад чтобы сообщать иностранцам о текущих событиях в Киеве, а также экономике, культуре и истории страны. Контент для сайта создают частные подрядчики. Их услуги средствами из бюджета оплачивает государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Ранее в проекте бюджета США не оказалось средств для помощи Украине. Палата представителей США вынесла на голосование проект продлении финансирования правительства на 45 дней, которое не включает помощь Украине, рассказал конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.