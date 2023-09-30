В проекте бюджета США не оказалось средств для помощи Украине

30 сентября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

США не запланировали в бюджете страны средства для финансирования Украины, заявил Том Коул Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Палата представителей США вынесла на голосование проект продлении финансирования правительства на 45 дней, которое не включает помощь Украине. Об этом рассказал конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул. «Палата представителей в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине», — передает слова Коула РИА Новости. Он добавил, что предложение включает средства для борьбы со стихийными бедствиями в США. Голосование над этим предложением может состояться в ближайшее время. На данный момент ни одна из палат Конгресса США не утвердила предложение о продлении финансирования правительства, что ставит страну на грань возможного шатдауна. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы правительства, известную как «шатдаун», которая может произойти 1 октября. СМИ сообщают, что это событие может произойти уже в указанную дату. Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что ведомство начало подготовку к возможной приостановке работы правительства, передает «Национальная служба новостей».

Палата представителей США вынесла на голосование проект продлении финансирования правительства на 45 дней, которое не включает помощь Украине. Об этом рассказал конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул. «Палата представителей в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине», — передает слова Коула РИА Новости. Он добавил, что предложение включает средства для борьбы со стихийными бедствиями в США. Голосование над этим предложением может состояться в ближайшее время. На данный момент ни одна из палат Конгресса США не утвердила предложение о продлении финансирования правительства, что ставит страну на грань возможного шатдауна. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы правительства, известную как «шатдаун», которая может произойти 1 октября. СМИ сообщают, что это событие может произойти уже в указанную дату. Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что ведомство начало подготовку к возможной приостановке работы правительства, передает «Национальная служба новостей».