Замгенпрокурора РФ встал на защиту жителей ХМАО из-за загрязнения реки

03 октября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Информация о загрязнении реки появилась в местных СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил начать проверку после сообщения в СМИ о загрязнениях реки Сайма в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «В связи с информацией, опубликованной в СМИ, по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура ХМАО организовала проверку по факту загрязнения реки Сайма в городе Сургуте. Прокурор округа Евгений Ботвинкин совместно с межрайонным природоохранным прокурором и представителями контролирующих органов осуществил выезд на участок водного объекта. В ходе осмотра установлены факты загрязнения реки в результате сброса сточных вод с городского ливневого коллектора», — сообщили в ведомстве. По итогам выезда руководитель окружной прокуратуры дал поручение об устранении загрязнения. «Дано поручение с привлечением уполномоченных компетентных органов установить обстоятельства и причины произошедшего загрязнения, в кратчайшие сроки добиться устранения допущенных нарушений, принять меры прокурорского реагирования, направленные на исключение подобных фактов впредь», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ помог трем сотням инвалидов из ХМАО в решении их проблем. После установок заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева десятки жителей ХМАО получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев поручил начать проверку после сообщения в СМИ о загрязнениях реки Сайма в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «В связи с информацией, опубликованной в СМИ, по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура ХМАО организовала проверку по факту загрязнения реки Сайма в городе Сургуте. Прокурор округа Евгений Ботвинкин совместно с межрайонным природоохранным прокурором и представителями контролирующих органов осуществил выезд на участок водного объекта. В ходе осмотра установлены факты загрязнения реки в результате сброса сточных вод с городского ливневого коллектора», — сообщили в ведомстве. По итогам выезда руководитель окружной прокуратуры дал поручение об устранении загрязнения. «Дано поручение с привлечением уполномоченных компетентных органов установить обстоятельства и причины произошедшего загрязнения, в кратчайшие сроки добиться устранения допущенных нарушений, принять меры прокурорского реагирования, направленные на исключение подобных фактов впредь», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ помог трем сотням инвалидов из ХМАО в решении их проблем. После установок заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева десятки жителей ХМАО получили жилье, а сотни инвалидов — полагающиеся компенсации.