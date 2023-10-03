03 октября 2023

Пермский минздрав увеличил количество коек для больных коронавирусом

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В Пермском крае развернули 105 коек для больных коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения Пермского края развернуло еще 35 коек для больных COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве.

«Краевой минздрав развернул еще 35 коек. Если на прошлой неделе в Пермском крае было развернуто 70 коек, то сейчас их 105. Под эти цели места оборудуются в пяти больницах Перми и в одном медучреждении Березников», — написал «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на ведомство.

Ранее главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала, что новый штамм коронавируса «Пирола» опасен тем, что антитела в организме человека вовремя не успевают отреагировать на него, вследствие чего иммунитет не справляется с болезнью. «Пирола» отличается от предшественников наличием 30 мутаций в S-белке. Все они направлены на более эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки. По словам Корягиной, пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь.

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Министерство здравоохранения Пермского края развернуло еще 35 коек для больных COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве. «Краевой минздрав развернул еще 35 коек. Если на прошлой неделе в Пермском крае было развернуто 70 коек, то сейчас их 105. Под эти цели места оборудуются в пяти больницах Перми и в одном медучреждении Березников», — написал «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на ведомство. Ранее главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала, что новый штамм коронавируса «Пирола» опасен тем, что антитела в организме человека вовремя не успевают отреагировать на него, вследствие чего иммунитет не справляется с болезнью. «Пирола» отличается от предшественников наличием 30 мутаций в S-белке. Все они направлены на более эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки. По словам Корягиной, пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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