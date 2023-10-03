Пермский минздрав увеличил количество коек для больных коронавирусом

В Пермском крае развернули 105 коек для больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения Пермского края развернуло еще 35 коек для больных COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве.

«Краевой минздрав развернул еще 35 коек. Если на прошлой неделе в Пермском крае было развернуто 70 коек, то сейчас их 105. Под эти цели места оборудуются в пяти больницах Перми и в одном медучреждении Березников», — написал «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на ведомство.

Ранее главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина рассказала, что новый штамм коронавируса «Пирола» опасен тем, что антитела в организме человека вовремя не успевают отреагировать на него, вследствие чего иммунитет не справляется с болезнью. «Пирола» отличается от предшественников наличием 30 мутаций в S-белке. Все они направлены на более эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки. По словам Корягиной, пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь.