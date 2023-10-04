Уральское предприятие, осветившее Кремль, займется Макеевкой

Уральская компания «Югор-Урал» планирует поучаствовать в благоустройстве екатеринбургского города-побратима Макеевка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании во время форума 100+ TechnoBuild. Предприятие занимается уличным благоустройством и с 1993 года оснащает московский Кремль фонарями.
«С нами связалось управление капитального строительства Свердловской области, его сотрудники курируют некоторые объекты в Макеевке. И на этапе проектирования обратились к нам как к специалистам по освещению и МАФам. Думаем, что в 2024 году начнется работа», — поделился собеседник.
Предприятие «Югор-Урал» с 1993 года занимается освещением Московского Кремля. Кроме этого компания благоустроила территорию и осветила Кремль в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Рязани и Тобольске.
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