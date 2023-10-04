Уральское предприятие, осветившее Кремль, займется Макеевкой

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Открытие нового производства по выпуску архитектурно-художественных изделий из металла «Югор-Урал» на территории промзоны Ново-Свердловской ТЭЦ. Екатеринбург, фонарь, фонарные столбы, выпуск архитектурно-художественных изделий, югор-урал
Уральская компания с 1993 года оснащает Московский Кремль фонарями Фото:

Уральская компания «Югор-Урал» планирует поучаствовать в благоустройстве екатеринбургского города-побратима Макеевка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании во время форума 100+ TechnoBuild. Предприятие занимается уличным благоустройством и с 1993 года оснащает московский Кремль фонарями.

«С нами связалось управление капитального строительства Свердловской области, его сотрудники курируют некоторые объекты в Макеевке. И на этапе проектирования обратились к нам как к специалистам по освещению и МАФам. Думаем, что в 2024 году начнется работа», — поделился собеседник.

Предприятие «Югор-Урал» с 1993 года занимается освещением Московского Кремля. Кроме этого компания благоустроила территорию и осветила Кремль в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Рязани и Тобольске.

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Уральская компания «Югор-Урал» планирует поучаствовать в благоустройстве екатеринбургского города-побратима Макеевка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании во время форума 100+ TechnoBuild. Предприятие занимается уличным благоустройством и с 1993 года оснащает московский Кремль фонарями. «С нами связалось управление капитального строительства Свердловской области, его сотрудники курируют некоторые объекты в Макеевке. И на этапе проектирования обратились к нам как к специалистам по освещению и МАФам. Думаем, что в 2024 году начнется работа», — поделился собеседник. Предприятие «Югор-Урал» с 1993 года занимается освещением Московского Кремля. Кроме этого компания благоустроила территорию и осветила Кремль в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Рязани и Тобольске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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