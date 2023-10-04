Минпромторг: доля новых отечественных машин на авторынке достигла 50%

05 октября 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Российские автомобили увеличили свою долю на рынке Фото: Илья Московец © URA.RU Доля новых российских автомобилей на отечественном авторынке составила 50%. Информацию об этом опубликовал Минпромторг. «Легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, выпущенные в России в январе—сентябре 2023 года, составили порядка 50% отечественного рынка новых транспортных средств. Российские производители выпустили в этот период 453 тысячи машин», — указало ведомство. В сентябре спрос на новые автомобили в России увеличился в два с половиной раза по сравнению с 2022-м годом. Ежемесячные объемы продаж машин превысили сто тысяч. По оценке автоэкспертов в этом году продажи новых авто в России могут превысить миллион единиц, передает RT.

Доля новых российских автомобилей на отечественном авторынке составила 50%. Информацию об этом опубликовал Минпромторг. «Легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, выпущенные в России в январе—сентябре 2023 года, составили порядка 50% отечественного рынка новых транспортных средств. Российские производители выпустили в этот период 453 тысячи машин», — указало ведомство. В сентябре спрос на новые автомобили в России увеличился в два с половиной раза по сравнению с 2022-м годом. Ежемесячные объемы продаж машин превысили сто тысяч. По оценке автоэкспертов в этом году продажи новых авто в России могут превысить миллион единиц, передает RT.