В Екатеринбурге увеличат количество рейсов на Пхукет

06 октября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Полеты в Таиланд начнет выполнять «Аэрофлот» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые полеты из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд). Полеты начнутся с 30 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты „Аэрофлота“ на Пхукет из Екатеринбурга (Кольцово) запланированы по понедельникам и четвергам. Обратный вылет — по понедельникам и пятницам», — рассказали в компании. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330. Согласно данным на сайте аэропорта Кольцово, на Пхукет из Екатеринбурга уже летают авиакомпании «Икар» и Red Wings.

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые полеты из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд). Полеты начнутся с 30 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты „Аэрофлота“ на Пхукет из Екатеринбурга (Кольцово) запланированы по понедельникам и четвергам. Обратный вылет — по понедельникам и пятницам», — рассказали в компании. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330. Согласно данным на сайте аэропорта Кольцово, на Пхукет из Екатеринбурга уже летают авиакомпании «Икар» и Red Wings.