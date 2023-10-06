В Екатеринбурге увеличат количество рейсов на Пхукет

Полеты в Таиланд начнет выполнять «Аэрофлот»
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые полеты из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд). Полеты начнутся с 30 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты „Аэрофлота“ на Пхукет из Екатеринбурга (Кольцово) запланированы по понедельникам и четвергам. Обратный вылет — по понедельникам и пятницам», — рассказали в компании.
Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330. Согласно данным на сайте аэропорта Кольцово, на Пхукет из Екатеринбурга уже летают авиакомпании «Икар» и Red Wings.
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