В Екатеринбурге увеличат количество рейсов на Пхукет

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Полеты в Таиланд начнет выполнять «Аэрофлот» Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые полеты из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд). Полеты начнутся с 30 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты „Аэрофлота“ на Пхукет из Екатеринбурга (Кольцово) запланированы по понедельникам и четвергам. Обратный вылет — по понедельникам и пятницам», — рассказали в компании.

Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330. Согласно данным на сайте аэропорта Кольцово, на Пхукет из Екатеринбурга уже летают авиакомпании «Икар» и Red Wings.

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Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые полеты из Екатеринбурга на Пхукет (Таиланд). Полеты начнутся с 30 октября, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты „Аэрофлота“ на Пхукет из Екатеринбурга (Кольцово) запланированы по понедельникам и четвергам. Обратный вылет — по понедельникам и пятницам», — рассказали в компании. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330. Согласно данным на сайте аэропорта Кольцово, на Пхукет из Екатеринбурга уже летают авиакомпании «Икар» и Red Wings.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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