Пермяк погиб на пожаре в пятиэтажном доме

08 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Пожар возник в пятиэтажном доме (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Березниках Пермского края на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейная в городе Березники. Было установлено, что горит мебель в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. К сожалению, есть погибший и пострадавший», — сообщили в ведомстве. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.

В Березниках Пермского края на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейная в городе Березники. Было установлено, что горит мебель в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. К сожалению, есть погибший и пострадавший», — сообщили в ведомстве. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.