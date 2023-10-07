07 октября 2023
06 октября 2023

Пермяк погиб на пожаре в пятиэтажном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
Пожар возник в пятиэтажном доме (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейная в городе Березники. Было установлено, что горит мебель в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. К сожалению, есть погибший и пострадавший», — сообщили в ведомстве.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.

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В Березниках Пермского края на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейная в городе Березники. Было установлено, что горит мебель в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. К сожалению, есть погибший и пострадавший», — сообщили в ведомстве. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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