Пермяк погиб на пожаре в пятиэтажном доме

Пожар возник в пятиэтажном доме (архивное фото)
В Березниках Пермского края на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейная в городе Березники. Было установлено, что горит мебель в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. К сожалению, есть погибший и пострадавший», — сообщили в ведомстве.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека личного состава и шесть единиц техники.
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