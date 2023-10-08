Моногородам ужесточат условия для получения господдержки

09 октября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Моногорода смогут рассчитывать на поддержку, если уровень безработицы в них будет вдвое выше среднего по стране Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Моногородам с 2024 года станет сложнее получать господдержку. Теперь на помощь по линии ВЭБ.РФ смогут рассчитывать только те населенные пункты, где уровень безработицы вдвое выше среднего по стране. Такое постановление готовится в правительстве, следует из переписки Совета Федерации с Минэкономразвития. «С 2024 года моногорода смогут рассчитывать на финансовую поддержку по линии госкорпорации ВЭБ.РФ [льготные займы на инвестпроекты и софинансирование создания инфраструктуры], только если уровень регистрируемой безработицы в них будет не менее чем вдвое превышать средний показатель по стране в течение трех лет. Данному критерию соответствует около 20 моногородов из 321, включенных в перечень моногородов РФ», — передают информацию документа, который есть в доступе у «Известий». По информации издания, остальные потеряют возможность воспользоваться поддержкой ВЭБ.РФ. Предлагаемый критерий не в полной мере отражает социально-экономическое положение моногородов и не может подменять собой комплексный подход к оценке их положения, пишут «Известия». Моногород — это муниципальное образование, в котором более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии. Каждый десятый россиянин сегодня проживает в моногороде, говорится на сайте ВЭБ.РФ. Ранее российские моногорода ждала глобальная трансформация. Как заявляли эксперты, в последнее время моногорода столкнулись сразу с несколькими вызовами, в числе которых санкции и кризис. С трудностями удалось справиться, но для стабильного развития им не хватало дополнительных мер господдержки и диверсификации экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Моногородам с 2024 года станет сложнее получать господдержку. Теперь на помощь по линии ВЭБ.РФ смогут рассчитывать только те населенные пункты, где уровень безработицы вдвое выше среднего по стране. Такое постановление готовится в правительстве, следует из переписки Совета Федерации с Минэкономразвития. «С 2024 года моногорода смогут рассчитывать на финансовую поддержку по линии госкорпорации ВЭБ.РФ [льготные займы на инвестпроекты и софинансирование создания инфраструктуры], только если уровень регистрируемой безработицы в них будет не менее чем вдвое превышать средний показатель по стране в течение трех лет. Данному критерию соответствует около 20 моногородов из 321, включенных в перечень моногородов РФ», — передают информацию документа, который есть в доступе у «Известий». По информации издания, остальные потеряют возможность воспользоваться поддержкой ВЭБ.РФ. Предлагаемый критерий не в полной мере отражает социально-экономическое положение моногородов и не может подменять собой комплексный подход к оценке их положения, пишут «Известия». Моногород — это муниципальное образование, в котором более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии. Каждый десятый россиянин сегодня проживает в моногороде, говорится на сайте ВЭБ.РФ. Ранее российские моногорода ждала глобальная трансформация. Как заявляли эксперты, в последнее время моногорода столкнулись сразу с несколькими вызовами, в числе которых санкции и кризис. С трудностями удалось справиться, но для стабильного развития им не хватало дополнительных мер господдержки и диверсификации экономики.