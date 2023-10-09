В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

В администрации торгово-развлекательного центра рассказали, что тревога была учебной
В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Магеллан». Как сообщил агентству URA.RU в администрации торгово-развлекательного центра, тревога была учебной.
«Эвакуация закончилась, магазины работают. Эвакуация была учебной. Никакой тревоги не было», — рассказал администратор ТРЦ.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени дети подложили в спорткомплекс «Центральный» муляж бомбы. Из-за этого инцидента учреждение эвакуировали.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!