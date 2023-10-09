09 октября 2023

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Магеллан - эскалаторы. Тюмень, эскалатор
В администрации торгово-развлекательного центра рассказали, что тревога была учебной Фото:

В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Магеллан». Как сообщил агентству URA.RU в администрации торгово-развлекательного центра, тревога была учебной.

«Эвакуация закончилась, магазины работают. Эвакуация была учебной. Никакой тревоги не было», — рассказал администратор ТРЦ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени дети подложили в спорткомплекс «Центральный» муляж бомбы. Из-за этого инцидента учреждение эвакуировали.

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В Тюмени эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Магеллан». Как сообщил агентству URA.RU в администрации торгово-развлекательного центра, тревога была учебной. «Эвакуация закончилась, магазины работают. Эвакуация была учебной. Никакой тревоги не было», — рассказал администратор ТРЦ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени дети подложили в спорткомплекс «Центральный» муляж бомбы. Из-за этого инцидента учреждение эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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