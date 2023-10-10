В МВД по ХМАО начали служебную проверку из-за коррупционного скандала

11 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Начальник полиции Покачей попался на продаже вещдоков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В МВД по ХМАО начали служебную проверку после задержания начальника полиции из Покачей сотрудниками ФСБ. Правоохранителю грозит увольнение, сообщили URA.RU в окружном главке. Сотрудники ФСБ по Тюменской области задержали начальника полиции Покачей Андрея Бегларяна по подозрению в продажи вещдоков. «По данному факту врио начальника УМВД России по ХМАО полковником внутренней службы Сергеем Лепой назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве. В следственном управлении по ХМАО сообщили, что уголовное дело против Бегларяна возбудили по статье о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности. «Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали начальника полиции из Покачей Бегларяна. Его заподозрили в продаже 70 тонн трубы, которая была изъята его коллегами в качестве вещественных доказательств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В МВД по ХМАО начали служебную проверку после задержания начальника полиции из Покачей сотрудниками ФСБ. Правоохранителю грозит увольнение, сообщили URA.RU в окружном главке. Сотрудники ФСБ по Тюменской области задержали начальника полиции Покачей Андрея Бегларяна по подозрению в продажи вещдоков. «По данному факту врио начальника УМВД России по ХМАО полковником внутренней службы Сергеем Лепой назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве. В следственном управлении по ХМАО сообщили, что уголовное дело против Бегларяна возбудили по статье о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности. «Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ задержали начальника полиции из Покачей Бегларяна. Его заподозрили в продаже 70 тонн трубы, которая была изъята его коллегами в качестве вещественных доказательств.