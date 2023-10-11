11 октября 2023

Пермского мэра, угодившего в скандал с осужденным замом, решили премировать

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, тресков владимир
Владимира Трескова хотят премировать на 90 тысяч рублей Фото:

В Большесосновском муниципальном округе Пермского края решили премировать главу муниципалитета Владимира Трескова. Об этом говорится в проекте решения, размещенного на официальном сайте администрации округа. Главу муниципалитета предлагается премировать на 90 тысяч рублей.

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«Разрешить администрации Большесосновского муниципального округа выплатить главе муниципального округа — главе администрации Большесосновского муниципального округа Пермского края Трескову В.А., премию по результатам работы за первый и второй квартал в размере 90 тысяч рублей», — говорится в документе. Уточняется также, что если депутаты окружной думы поддержат данное решение, то оно вступит в силу «со дня принятия».

Глава Большой Сосновы угодил в скандал после того, как отказался увольнять своего заместителя Андрея Варова. Чиновник был осужден за мошенничество будучи директором школы в деревне Заболотово. Свое решение Тресков пояснил тем, что в приговоре суда нет запрета на замещение должностей муниципальной службы. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал ситуацию «безобразной» и потребовал от губернатора проверки.

Трескова, также на 90 тысяч рублей, премировали перед Новым годом в 2022 году. А в конце 2020 года он получил премию в размере 15 окладов.

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В Большесосновском муниципальном округе Пермского края решили премировать главу муниципалитета Владимира Трескова. Об этом говорится в проекте решения, размещенного на официальном сайте администрации округа. Главу муниципалитета предлагается премировать на 90 тысяч рублей. «Разрешить администрации Большесосновского муниципального округа выплатить главе муниципального округа — главе администрации Большесосновского муниципального округа Пермского края Трескову В.А., премию по результатам работы за первый и второй квартал в размере 90 тысяч рублей», — говорится в документе. Уточняется также, что если депутаты окружной думы поддержат данное решение, то оно вступит в силу «со дня принятия». Глава Большой Сосновы угодил в скандал после того, как отказался увольнять своего заместителя Андрея Варова. Чиновник был осужден за мошенничество будучи директором школы в деревне Заболотово. Свое решение Тресков пояснил тем, что в приговоре суда нет запрета на замещение должностей муниципальной службы. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал ситуацию «безобразной» и потребовал от губернатора проверки. Трескова, также на 90 тысяч рублей, премировали перед Новым годом в 2022 году. А в конце 2020 года он получил премию в размере 15 окладов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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