Пермского мэра, угодившего в скандал с осужденным замом, решили премировать

12 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Владимира Трескова хотят премировать на 90 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Большесосновском муниципальном округе Пермского края решили премировать главу муниципалитета Владимира Трескова. Об этом говорится в проекте решения, размещенного на официальном сайте администрации округа. Главу муниципалитета предлагается премировать на 90 тысяч рублей. Новость по теме В Пермском крае после скандала уволили осужденного замглавы округа «Разрешить администрации Большесосновского муниципального округа выплатить главе муниципального округа — главе администрации Большесосновского муниципального округа Пермского края Трескову В.А., премию по результатам работы за первый и второй квартал в размере 90 тысяч рублей», — говорится в документе. Уточняется также, что если депутаты окружной думы поддержат данное решение, то оно вступит в силу «со дня принятия». Глава Большой Сосновы угодил в скандал после того, как отказался увольнять своего заместителя Андрея Варова. Чиновник был осужден за мошенничество будучи директором школы в деревне Заболотово. Свое решение Тресков пояснил тем, что в приговоре суда нет запрета на замещение должностей муниципальной службы. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал ситуацию «безобразной» и потребовал от губернатора проверки. Трескова, также на 90 тысяч рублей, премировали перед Новым годом в 2022 году. А в конце 2020 года он получил премию в размере 15 окладов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Большесосновском муниципальном округе Пермского края решили премировать главу муниципалитета Владимира Трескова. Об этом говорится в проекте решения, размещенного на официальном сайте администрации округа. Главу муниципалитета предлагается премировать на 90 тысяч рублей. «Разрешить администрации Большесосновского муниципального округа выплатить главе муниципального округа — главе администрации Большесосновского муниципального округа Пермского края Трескову В.А., премию по результатам работы за первый и второй квартал в размере 90 тысяч рублей», — говорится в документе. Уточняется также, что если депутаты окружной думы поддержат данное решение, то оно вступит в силу «со дня принятия». Глава Большой Сосновы угодил в скандал после того, как отказался увольнять своего заместителя Андрея Варова. Чиновник был осужден за мошенничество будучи директором школы в деревне Заболотово. Свое решение Тресков пояснил тем, что в приговоре суда нет запрета на замещение должностей муниципальной службы. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал ситуацию «безобразной» и потребовал от губернатора проверки. Трескова, также на 90 тысяч рублей, премировали перед Новым годом в 2022 году. А в конце 2020 года он получил премию в размере 15 окладов.