Одну из самых крупных поликлиник Тюмени эвакуировала Росгвардия

Пятую поликлинику Тюмени эвакуировали из-за нажатия тревожной кнопки
Сотрудники Росгвардии эвакуировали тюменскую поликлинику №5. По данным инсадйера URA.RU, близкого к поликлинике, силовиков вызвали сотрудники, нажав на кнопку тревожной сигнализации.
«В здании работала Росгвардия. Людей вывели на улицу. Кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку», — сообщили источники агентства.
В Росгвардии сообщили, что на данный момент причины эвакуации не известны. В поликлинике произошедшее подтвердили, однако официальную причину вызова силовиков назвать отказались. Несколькими днями ранее в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»
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