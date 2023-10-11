11 октября 2023

Одну из самых крупных поликлиник Тюмени эвакуировала Росгвардия

Тюменскую поликлинику №5 эвакуировала Росгвардия
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в поликлинике №5. Тюмень, человек в маске, поликлиника5
Пятую поликлинику Тюмени эвакуировали из-за нажатия тревожной кнопки Фото:

Сотрудники Росгвардии эвакуировали тюменскую поликлинику №5. По данным инсадйера URA.RU, близкого к поликлинике, силовиков вызвали сотрудники, нажав на кнопку тревожной сигнализации.

«В здании работала Росгвардия. Людей вывели на улицу. Кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку», — сообщили источники агентства.

В Росгвардии сообщили, что на данный момент причины эвакуации не известны. В поликлинике произошедшее подтвердили, однако официальную причину вызова силовиков назвать отказались. Несколькими днями ранее в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

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Сотрудники Росгвардии эвакуировали тюменскую поликлинику №5. По данным инсадйера URA.RU, близкого к поликлинике, силовиков вызвали сотрудники, нажав на кнопку тревожной сигнализации. «В здании работала Росгвардия. Людей вывели на улицу. Кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку», — сообщили источники агентства. В Росгвардии сообщили, что на данный момент причины эвакуации не известны. В поликлинике произошедшее подтвердили, однако официальную причину вызова силовиков назвать отказались. Несколькими днями ранее в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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