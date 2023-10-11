Одну из самых крупных поликлиник Тюмени эвакуировала Росгвардия

Тюменскую поликлинику №5 эвакуировала Росгвардия

12 октября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Пятую поликлинику Тюмени эвакуировали из-за нажатия тревожной кнопки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники Росгвардии эвакуировали тюменскую поликлинику №5. По данным инсадйера URA.RU, близкого к поликлинике, силовиков вызвали сотрудники, нажав на кнопку тревожной сигнализации. «В здании работала Росгвардия. Людей вывели на улицу. Кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку», — сообщили источники агентства. В Росгвардии сообщили, что на данный момент причины эвакуации не известны. В поликлинике произошедшее подтвердили, однако официальную причину вызова силовиков назвать отказались. Несколькими днями ранее в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»

Сотрудники Росгвардии эвакуировали тюменскую поликлинику №5. По данным инсадйера URA.RU, близкого к поликлинике, силовиков вызвали сотрудники, нажав на кнопку тревожной сигнализации. «В здании работала Росгвардия. Людей вывели на улицу. Кто-то из сотрудников нажал на тревожную кнопку», — сообщили источники агентства. В Росгвардии сообщили, что на данный момент причины эвакуации не известны. В поликлинике произошедшее подтвердили, однако официальную причину вызова силовиков назвать отказались. Несколькими днями ранее в Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Магеллан»