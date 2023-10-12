В полиции рассказали подробности ДТП со скорой помощью на пермской трассе

Предполагается, что ДТП с автомобилем скорой помощи на пермской трассе произошло по вине водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«По предварительным данным автомобиль с полуприцепом ехал по дороге в направлении Краснокамска (Пермский край). Водитель грузовика наехал на автомобиль скорой помощи, после чего сбил мужчину, который стоял возле скорой, а затем врезался в легковушку. За рулем большегруза находился житель Нижегородской области», — рассказали в полиции.
В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все они были доставлены в больницы. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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