В полиции рассказали подробности ДТП со скорой помощью на пермской трассе

ГУ МВД: водитель грузовика наехал на автомобиль скорой помощи на пермской трассе
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Полиция проводит проверку после аварии на пермской трассе Фото:

Предполагается, что ДТП с автомобилем скорой помощи на пермской трассе произошло по вине водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительным данным автомобиль с полуприцепом ехал по дороге в направлении Краснокамска (Пермский край). Водитель грузовика наехал на автомобиль скорой помощи, после чего сбил мужчину, который стоял возле скорой, а затем врезался в легковушку. За рулем большегруза находился житель Нижегородской области», — рассказали в полиции.

В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все они были доставлены в больницы. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Предполагается, что ДТП с автомобилем скорой помощи на пермской трассе произошло по вине водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительным данным автомобиль с полуприцепом ехал по дороге в направлении Краснокамска (Пермский край). Водитель грузовика наехал на автомобиль скорой помощи, после чего сбил мужчину, который стоял возле скорой, а затем врезался в легковушку. За рулем большегруза находился житель Нижегородской области», — рассказали в полиции. В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе водитель и два фельдшера скорой помощи. Все они были доставлены в больницы. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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