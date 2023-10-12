ХМАО стал одним из лидеров среди субъектов РФ по «цифровой зрелости»

ХМАО перевыполнил план по достижению уровня «цифровой зрелости» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХМАО попал в пятерку лидеров среди субъектов РФ по достижению уровня «цифровой зрелости». Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на минцифры России.

«На текущий момент план по достижению уровня „цифровой зрелости“ в автономном округе уже перевыполнен и составляет 90,6% при плановом значении на 2023 год 86,5%. Эти данные отражены в общем рейтинге цифровой трансформации, который ежеквартально формирует минцифры России. По „цифровой зрелости“ Югра находится в пятерке лидеров среди субъектов РФ», — передает слова начальника управления развития цифровых технологий департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Юрия Колесникова правительство региона.

Под «цифровой зрелостью» регионов понимается уровень цифровизации региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций на основе использования ими отечественных IT-решений. Кроме госуправления «цифровая зрелость» учитывает еще такие отрасли, как здравоохранение, образование, городское хозяйство и строительство, общественный транспорт.

Ранее власти ХМАО стали лидерами среди регионов УрФО по работе в интернете. По итогам рейтинга работы регионов в интернете, который ежемесячно публикует АНО «Диалог», в ноябре по России Югра заняла 2-3 мест. Об этом заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Он также уточнил, что итоговое место в рейтинге складывается из нескольких позиций.