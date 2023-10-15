ФСБ в ХМАО накрыла банду наркоторговцев

ФСБ и полиция задержала несколько торговцев наркотиками в Югорске Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали банду наркоторговцев в Югорске (ХМАО). В пресс-службе федеральной службы безопасности по Тюменской области сообщили URA.RU, что у злоумышленников изъяли крупную партию мефедрона.

«На территории Югорска сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области при подготовке к сбыту наркотического средства синтетического происхождения мефедрон с поличный задержаны два гражданина Югорска. В ходе личного досмотра наркотики изьяты из незаконного оборота», — сообщили в ФСБ. Мужчины признались в совершении преступления.

Также полиция выявила еще несколько аналогичных преступлений в Югорске. В ходе обыска в одной из квартир полиция нашла наркотики, которые принадлежали задержанному с двумя килограммами наркотиков гражданину Иркутской области. «Оперативники УКОН УМВД России по ХМАО по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 41-летнего жителя города Тулун Иркутской области, в рюкзаке у которого находилось два килограмма мефедрона. Мужчина прибыл в Югру в начале октября и арендовал посуточно квартиру в городе Югорске, где ходе обыска полицейские изъяли весы, изоленту, кусачки, зип-пакеты и наркотики», — сообщает УМВД ХМАО на официальном сайте.

Во взаимодействии с ФСБ полиция задержала 50-летнюю жительницу Югорска, которая раньше была судима за незаконный оборот наркотиков. Она устраивала закладки в разных частях города.

Все злоумышленники в настоящее время находятся под стражей. На них заведены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков, совершенный в особо крупном размере».

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) полиция задержала нелегального мигранта с большой партией наркотиков. При обыске в доме у подозреваемого обнаружили 1,8 кг мефедрона.