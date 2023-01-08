08 января 2023
07 января 2023

В ХМАО у нелегального мигранта нашли почти 2 килограмма мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
В Нижневартовске поймали мигранта с крупной партией наркотиков Фото:

В Нижневартовске полиция задержала нелегального мигранта с большой партией наркотиков. При обыске в доме у подозреваемого обнаружили 1,8 кг мефедрона. Об этом рассказали в официальном telegram-канале УМВД ХМАО «Полиция Югры».

«Сотрудниками полиции около одного из домов по улице Индустриальной в момент осуществления закладки выявлен подозреваемый 1996 года рождения. При себе у гражданина обнаружены 9 крупных свертков с порошкообразным веществом. Установлено, что фигурант находился на территории Российской Федерации незаконно», — сказано в сообщении полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Статья предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, при этом максимальная санкция грозит ему пожизненным лишением свободы.

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В Нижневартовске полиция задержала нелегального мигранта с большой партией наркотиков. При обыске в доме у подозреваемого обнаружили 1,8 кг мефедрона. Об этом рассказали в официальном telegram-канале УМВД ХМАО «Полиция Югры». «Сотрудниками полиции около одного из домов по улице Индустриальной в момент осуществления закладки выявлен подозреваемый 1996 года рождения. При себе у гражданина обнаружены 9 крупных свертков с порошкообразным веществом. Установлено, что фигурант находился на территории Российской Федерации незаконно», — сказано в сообщении полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Статья предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, при этом максимальная санкция грозит ему пожизненным лишением свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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