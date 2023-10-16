Аферисты «развели» пермского врача почти на 15 млн рублей

Врач пермской медакадемии две недели переводила свои сбережения на счета аферистов, потеряв 14,7 млн рублей. По данным telegram-канала Ural Mash, женщина работала на кафедре стоматологии 31 год и параллельно создавала импланты для лицевой хирургии.
«Стоматолог из Перми ходила по банкам и все сбережения переводила на „безопасные“ счета. За две недели мошенники получили от врача 14,7 млн рублей», — указано в мессенджере.
Действующие сотрудники банка пытались остановить женщину, но она им не поверила. Аферисты запретили пострадавшей сообщать информацию о переводах, поэтому родственники были не в курсе происходящего.
Потеряв почти все свои сбережения, стоматолог поняла, что попалась на уловку злоумышленников и обратилась в правоохранительные органы. В полиции по данному факту возбуждено дело о мошенничестве.
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