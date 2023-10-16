Аферисты «развели» пермского врача почти на 15 млн рублей

Стоматолог из Перми перевела на счета мошенников 14,7 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина переводила собственные сбережения на счета мошенников Фото:

Врач пермской медакадемии две недели переводила свои сбережения на счета аферистов, потеряв 14,7 млн рублей. По данным telegram-канала Ural Mash, женщина работала на кафедре стоматологии 31 год и параллельно создавала импланты для лицевой хирургии.

«Стоматолог из Перми ходила по банкам и все сбережения переводила на „безопасные“ счета. За две недели мошенники получили от врача 14,7 млн рублей», — указано в мессенджере.

Действующие сотрудники банка пытались остановить женщину, но она им не поверила. Аферисты запретили пострадавшей сообщать информацию о переводах, поэтому родственники были не в курсе происходящего.

Потеряв почти все свои сбережения, стоматолог поняла, что попалась на уловку злоумышленников и обратилась в правоохранительные органы. В полиции по данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

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Врач пермской медакадемии две недели переводила свои сбережения на счета аферистов, потеряв 14,7 млн рублей. По данным telegram-канала Ural Mash, женщина работала на кафедре стоматологии 31 год и параллельно создавала импланты для лицевой хирургии. «Стоматолог из Перми ходила по банкам и все сбережения переводила на „безопасные“ счета. За две недели мошенники получили от врача 14,7 млн рублей», — указано в мессенджере. Действующие сотрудники банка пытались остановить женщину, но она им не поверила. Аферисты запретили пострадавшей сообщать информацию о переводах, поэтому родственники были не в курсе происходящего. Потеряв почти все свои сбережения, стоматолог поняла, что попалась на уловку злоумышленников и обратилась в правоохранительные органы. В полиции по данному факту возбуждено дело о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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