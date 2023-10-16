Аферисты «развели» пермского врача почти на 15 млн рублей

Стоматолог из Перми перевела на счета мошенников 14,7 млн рублей

Женщина переводила собственные сбережения на счета мошенников Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Врач пермской медакадемии две недели переводила свои сбережения на счета аферистов, потеряв 14,7 млн рублей. По данным telegram-канала Ural Mash, женщина работала на кафедре стоматологии 31 год и параллельно создавала импланты для лицевой хирургии.

«Стоматолог из Перми ходила по банкам и все сбережения переводила на „безопасные“ счета. За две недели мошенники получили от врача 14,7 млн рублей», — указано в мессенджере.

Действующие сотрудники банка пытались остановить женщину, но она им не поверила. Аферисты запретили пострадавшей сообщать информацию о переводах, поэтому родственники были не в курсе происходящего.

Потеряв почти все свои сбережения, стоматолог поняла, что попалась на уловку злоумышленников и обратилась в правоохранительные органы. В полиции по данному факту возбуждено дело о мошенничестве.