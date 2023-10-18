Путин выразил уверенность в эффективности дружбы с Китаем

В 2023 году объем товарооборота России и Китая превысит 200 млрд долларов, что уже говорит о выполненной задаче, поставленной председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах в Пекине, отметив уверенность в эффективности двухсторонних отношений между странами.
«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть», — заявил Путин на встрече российской и китайской делегаций, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».
Глава государства выразил уверенность в том, что по календарному году планка в 200 млрд долларов точно будет преодолена, несмотря на непростые условия. «В двухстороннем плане мы двигаемся очень уверенно», — резюмировал Путин.
Ранее сообщалось, что РФ и КНР подписали соглашение о поставках зерновых, зернобобовых и масличных грузов на 25,7 миллиарда долларов. За первые два квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5%.
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