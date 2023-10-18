Путин выразил уверенность в эффективности дружбы с Китаем

Путин: товарооборот России и Китая превысит 200 млрд долларов до конца 2023 года
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Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир, stock
Россия и Китай уверенно двигаются в развитии сотрудничества, подчеркнул Путин Фото:

В 2023 году объем товарооборота России и Китая превысит 200 млрд долларов, что уже говорит о выполненной задаче, поставленной председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах в Пекине, отметив уверенность в эффективности двухсторонних отношений между странами.

«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть», — заявил Путин на встрече российской и китайской делегаций, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

Глава государства выразил уверенность в том, что по календарному году планка в 200 млрд долларов точно будет преодолена, несмотря на непростые условия. «В двухстороннем плане мы двигаемся очень уверенно», — резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР подписали соглашение о поставках зерновых, зернобобовых и масличных грузов на 25,7 миллиарда долларов. За первые два квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5%.

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В 2023 году объем товарооборота России и Китая превысит 200 млрд долларов, что уже говорит о выполненной задаче, поставленной председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах в Пекине, отметив уверенность в эффективности двухсторонних отношений между странами. «Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть», — заявил Путин на встрече российской и китайской делегаций, которая транслировалась на телеканале «Россия 24». Глава государства выразил уверенность в том, что по календарному году планка в 200 млрд долларов точно будет преодолена, несмотря на непростые условия. «В двухстороннем плане мы двигаемся очень уверенно», — резюмировал Путин. Ранее сообщалось, что РФ и КНР подписали соглашение о поставках зерновых, зернобобовых и масличных грузов на 25,7 миллиарда долларов. За первые два квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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