Россия и Китай резко нарастили торговлю

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% за последние полгода

08 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Китай нарастил товарооборот с РФ, а с США снизил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Из этого следует, что оборот вырос на 36,5%. «Товарооборот между Россией и Китаем в январе—июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов», — следует из опубликованных данных главного таможенного управления Китая. КНР ввезла в РФ товары стоимостью в 62,545 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%. При этом поставки из России в Китай также выросли на 15,1% и составили 71,559 миллиарда долларов. Обратная ситуация складывается между Китаем и США. С начала года товарооборот между Пекином и Вашингтоном упал на 15,4%. За отчетный период товарооборот составил 381,5 миллиарда долларов. Один из видов российского товара, который присутствует на рынке Китая — макароны «Макфа». В июне представители компании говорили о наращивании экспорта данной продукции в КНР. Также Китай стал поставлять все больше военных товаров в Россию, например — дроны и бронежилеты.

Товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Из этого следует, что оборот вырос на 36,5%. «Товарооборот между Россией и Китаем в январе—июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов», — следует из опубликованных данных главного таможенного управления Китая. КНР ввезла в РФ товары стоимостью в 62,545 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%. При этом поставки из России в Китай также выросли на 15,1% и составили 71,559 миллиарда долларов. Обратная ситуация складывается между Китаем и США. С начала года товарооборот между Пекином и Вашингтоном упал на 15,4%. За отчетный период товарооборот составил 381,5 миллиарда долларов. Один из видов российского товара, который присутствует на рынке Китая — макароны «Макфа». В июне представители компании говорили о наращивании экспорта данной продукции в КНР. Также Китай стал поставлять все больше военных товаров в Россию, например — дроны и бронежилеты.