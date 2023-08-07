07 августа 2023

Россия и Китай резко нарастили торговлю

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% за последние полгода
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ТЛК Южноуральский Челябинск, погрузчик, контейнер из китая
Китай нарастил товарооборот с РФ, а с США снизил Фото:

Товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Из этого следует, что оборот вырос на 36,5%.

«Товарооборот между Россией и Китаем в январе—июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов», — следует из опубликованных данных главного таможенного управления Китая. КНР ввезла в РФ товары стоимостью в 62,545 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%. При этом поставки из России в Китай также выросли на 15,1% и составили 71,559 миллиарда долларов.

Обратная ситуация складывается между Китаем и США. С начала года товарооборот между Пекином и Вашингтоном упал на 15,4%. За отчетный период товарооборот составил 381,5 миллиарда долларов.

Один из видов российского товара, который присутствует на рынке Китая — макароны «Макфа». В июне представители компании говорили о наращивании экспорта данной продукции в КНР. Также Китай стал поставлять все больше военных товаров в Россию, например — дроны и бронежилеты.

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Товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Из этого следует, что оборот вырос на 36,5%. «Товарооборот между Россией и Китаем в январе—июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов», — следует из опубликованных данных главного таможенного управления Китая. КНР ввезла в РФ товары стоимостью в 62,545 миллиарда долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%. При этом поставки из России в Китай также выросли на 15,1% и составили 71,559 миллиарда долларов. Обратная ситуация складывается между Китаем и США. С начала года товарооборот между Пекином и Вашингтоном упал на 15,4%. За отчетный период товарооборот составил 381,5 миллиарда долларов. Один из видов российского товара, который присутствует на рынке Китая — макароны «Макфа». В июне представители компании говорили о наращивании экспорта данной продукции в КНР. Также Китай стал поставлять все больше военных товаров в Россию, например — дроны и бронежилеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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