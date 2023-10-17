Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, урожай, зерно, фураж
Контракт по поставкам стал одним из крупнейших за время сотрудничества Фото:

Россия и Китай подписали соглашение по поставкам зерновых, зернобобовых, масляничных грузов. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, этот контракт стал одним из крупнейших за все время сотрудничества.

«Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 $ млрд — прим. URA.RU). На 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых», — заявил Овсепян, цитату привело ТАСС.

Президент России Владимир Путин приехал в Китай впервые с 4 февраля 2022 года рамках двухдневного визита. Он собирается принять участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Россия и Китай подписали соглашение по поставкам зерновых, зернобобовых, масляничных грузов. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, этот контракт стал одним из крупнейших за все время сотрудничества. «Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 $ млрд — прим. URA.RU). На 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых», — заявил Овсепян, цитату привело ТАСС. Президент России Владимир Путин приехал в Китай впервые с 4 февраля 2022 года рамках двухдневного визита. Он собирается принять участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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