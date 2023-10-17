В Перми из-за спортивного форума перенесли концерт Найка Борзова

Концерт состоится в марте 2024 года
Концерт рокера Найка Борзова, который должен был пройти 19 октября в Перми, отменили. Мероприятие перенесли на 30 марта 2024 года. Причиной отмены стал форум «Россия — спортивная держава».
«В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований, мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами солнца 30 марта», — сообщили организаторы концерта в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что билеты, купленные на концерт 19 октября будут действительны. Обменивать их не нужно.
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