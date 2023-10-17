В Перми из-за спортивного форума перенесли концерт Найка Борзова

18 октября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Концерт состоится в марте 2024 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Концерт рокера Найка Борзова, который должен был пройти 19 октября в Перми, отменили. Мероприятие перенесли на 30 марта 2024 года. Причиной отмены стал форум «Россия — спортивная держава». «В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований, мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами солнца 30 марта», — сообщили организаторы концерта в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что билеты, купленные на концерт 19 октября будут действительны. Обменивать их не нужно.

Концерт рокера Найка Борзова, который должен был пройти 19 октября в Перми, отменили. Мероприятие перенесли на 30 марта 2024 года. Причиной отмены стал форум «Россия — спортивная держава». «В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований, мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами солнца 30 марта», — сообщили организаторы концерта в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что билеты, купленные на концерт 19 октября будут действительны. Обменивать их не нужно.