17 октября 2023

В Перми из-за спортивного форума перенесли концерт Найка Борзова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старый Новый Рок 2019. Екатеринбург, борзов найк
Концерт состоится в марте 2024 года Фото:

Концерт рокера Найка Борзова, который должен был пройти 19 октября в Перми, отменили. Мероприятие перенесли на 30 марта 2024 года. Причиной отмены стал форум «Россия — спортивная держава».

«В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований, мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами солнца 30 марта», — сообщили организаторы концерта в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что билеты, купленные на концерт 19 октября будут действительны. Обменивать их не нужно.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт рокера Найка Борзова, который должен был пройти 19 октября в Перми, отменили. Мероприятие перенесли на 30 марта 2024 года. Причиной отмены стал форум «Россия — спортивная держава». «В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований, мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами солнца 30 марта», — сообщили организаторы концерта в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что билеты, купленные на концерт 19 октября будут действительны. Обменивать их не нужно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...