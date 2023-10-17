17 октября 2023

В Свердловской области банкротят крупнейшее предприятие из-за долга в 12 млрд рублей

«Уральский завод цветного литья» требуют признать банкротом
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
«Уралцветлит», делающий сплавы для черной металлургии, задолжал 12 млрд Фото:

Налоговая инспекция подала иск о признании банкротом «Уральского завода цветного литья» (Каменск-Уральский»). У предприятия есть неисполненные обязательства на сумму 12 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.

Согласно данным сервиса СБИС, «Уралцветлит» был зарегистрирован в 2014 году (на сайте предприятия указано, что в 2007 году). Несколько лет назад в штате числились от 100 до 500 человек. Выручка предприятия в 2022 году составила 926 млн рублей, что намного меньше, чем в предыдущие годы — сумма варьировалась от 12,3 млрд до 19,9 млрд.

Владельцем предприятия является «Каменская кабельная компания» стоимостью 55,6 млн рублей, при этом сейчас она числится в залоге. Среди возможных бенефециаров «Уралцветлита» значатся каменские предприниматели Владимир Пархомчук и Кулиев Ильхам.

По данным с сайта «Уралцветлита», предприятие делает алюминиевые литейные сплавы, применяемые в черной металлургии. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там не стали комментировать подробности дела и попросили отправить письменный запрос.

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Налоговая инспекция подала иск о признании банкротом «Уральского завода цветного литья» (Каменск-Уральский»). У предприятия есть неисполненные обязательства на сумму 12 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. Согласно данным сервиса СБИС, «Уралцветлит» был зарегистрирован в 2014 году (на сайте предприятия указано, что в 2007 году). Несколько лет назад в штате числились от 100 до 500 человек. Выручка предприятия в 2022 году составила 926 млн рублей, что намного меньше, чем в предыдущие годы — сумма варьировалась от 12,3 млрд до 19,9 млрд. Владельцем предприятия является «Каменская кабельная компания» стоимостью 55,6 млн рублей, при этом сейчас она числится в залоге. Среди возможных бенефециаров «Уралцветлита» значатся каменские предприниматели Владимир Пархомчук и Кулиев Ильхам. По данным с сайта «Уралцветлита», предприятие делает алюминиевые литейные сплавы, применяемые в черной металлургии. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там не стали комментировать подробности дела и попросили отправить письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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