В Свердловской области банкротят крупнейшее предприятие из-за долга в 12 млрд рублей

Налоговая инспекция подала иск о признании банкротом «Уральского завода цветного литья» (Каменск-Уральский»). У предприятия есть неисполненные обязательства на сумму 12 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.
Согласно данным сервиса СБИС, «Уралцветлит» был зарегистрирован в 2014 году (на сайте предприятия указано, что в 2007 году). Несколько лет назад в штате числились от 100 до 500 человек. Выручка предприятия в 2022 году составила 926 млн рублей, что намного меньше, чем в предыдущие годы — сумма варьировалась от 12,3 млрд до 19,9 млрд.
Владельцем предприятия является «Каменская кабельная компания» стоимостью 55,6 млн рублей, при этом сейчас она числится в залоге. Среди возможных бенефециаров «Уралцветлита» значатся каменские предприниматели Владимир Пархомчук и Кулиев Ильхам.
По данным с сайта «Уралцветлита», предприятие делает алюминиевые литейные сплавы, применяемые в черной металлургии. URA.RU обратилось за комментарием к представителям завода, но там не стали комментировать подробности дела и попросили отправить письменный запрос.
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