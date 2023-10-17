Дочка «Роснефти» в ХМАО требует с нефтехимиков 60 миллионов рублей за брак

Поставщики продали нефтяникам почти 400 тонн некачественных реагентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дочка «Роснефти» в ХМАО — «Самотлорнефтегаз» через суд требует с поставщиков химреагентов — компанию «Зиракс» — 60 млн рублей за некачественную продукцию. В документах арбитражного суда указано, что деловые партнеры продали нефтяникам почти 400 тонн бракованной нефтехимии.

«В арбитражный суд ХМАО поступил иск АО „Самотлорнефтегаз“ к ООО „Зиракс“ о взыскании задолженности в размере 60 840 495 рублей 12 копеек: суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества, поставку этого товара и расходов по оплате экспертизы. Предприятие требует вывезти товар в количестве 391,32 тонны в течение пяти рабочих дней после вступления в законную силу судебного акта», — гласят документы суда.

Компания «Зиракс» поставляла дочерним обществам «Роснефти» химреагенты для добычи нефти. Суд принял заявление нефтяников и начал судебное производство по делу.

Агентство направило в компании «Роснефть» и «Зиракс» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Новоуренгойская буровая компания (НУБК) требует с «Самотлорнефтегаза» — дочернего общества «Роснефти» в ХМАО 45 млн рублей. Компания задолжала буровикам за работу по строительству и ремонту скважин.