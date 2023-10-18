18 октября 2023

В ХМАО спасатели уберегли имущество погорельца на несколько миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
Огнем уничтожены хозпостройки на территории садового участка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 октября загорелся дачный дом и хозпостройки в СОТ «Сибирские черемушки». Спасатели, прибывшие на место ЧП, смогли уберечь от огня имущество пострадавшего на сумму два миллиона рублей.

«18 октября в 20 часов 58 минут возгорание в г. Нижневартовск, СОТ „Сибирские Черемушки“. В результате пожара одноэтажный дачный дом поврежден на площади 12 квадратных метров. По предварительным оценкам, пожарными спасено материальных ценностей на сумму 2 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте пожара работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем полностью уничтожены дровяник, беседка и теплица. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.

Ранее в Сургуте (ХМАО) произошел пожар в одном из павильонов торгового центра «Авангард». Из здания эвакуировали 60 человек. Спасатели справились с огнем за 10 минут.

Полностью сгорела баня дровяник и теплица
Полностью сгорела баня дровяник и теплица
Сотрудники МЧС спасли имущество на сумму два миллиона рублей
Сотрудники МЧС спасли имущество на сумму два миллиона рублей

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 октября загорелся дачный дом и хозпостройки в СОТ «Сибирские черемушки». Спасатели, прибывшие на место ЧП, смогли уберечь от огня имущество пострадавшего на сумму два миллиона рублей. «18 октября в 20 часов 58 минут возгорание в г. Нижневартовск, СОТ „Сибирские Черемушки“. В результате пожара одноэтажный дачный дом поврежден на площади 12 квадратных метров. По предварительным оценкам, пожарными спасено материальных ценностей на сумму 2 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. На месте пожара работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем полностью уничтожены дровяник, беседка и теплица. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП. Ранее в Сургуте (ХМАО) произошел пожар в одном из павильонов торгового центра «Авангард». Из здания эвакуировали 60 человек. Спасатели справились с огнем за 10 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...