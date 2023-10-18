Огнем уничтожены хозпостройки на территории садового участка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 октября загорелся дачный дом и хозпостройки в СОТ «Сибирские черемушки». Спасатели, прибывшие на место ЧП, смогли уберечь от огня имущество пострадавшего на сумму два миллиона рублей.

«18 октября в 20 часов 58 минут возгорание в г. Нижневартовск, СОТ „Сибирские Черемушки“. В результате пожара одноэтажный дачный дом поврежден на площади 12 квадратных метров. По предварительным оценкам, пожарными спасено материальных ценностей на сумму 2 000 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте пожара работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Огнем полностью уничтожены дровяник, беседка и теплица. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.

Ранее в Сургуте (ХМАО) произошел пожар в одном из павильонов торгового центра «Авангард». Из здания эвакуировали 60 человек. Спасатели справились с огнем за 10 минут.

Полностью сгорела баня дровяник и теплица Пресс-служба управления МЧС по ХМАО-Югре