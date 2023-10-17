17 октября 2023

В Сургуте эвакуировали посетителей торгового центра из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарная машина, пожарный рукав, пожарный
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в загоревшемся ТЦ «Авангард» Фото:

В Сургуте произошел пожар в одном из павильонов торгового центра «Авангард». Из здания эвакуировали 60 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Сообщении о возгорании поступило в 15:42, через 5 минут бригада спасателей прибыла на место. На момент прибытия в одном из торговых павильонов на втором этаже центра было задымление. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, очаг был ликвидирован через 10 минут», — рассказали в пресс-службе.

Из «Авангарда» было эвакуировано 60 человек вместе с персоналом, пострадавших нет. «Дознаватели ведут сейчас работу на месте происшествия по выяснению причин возгорания», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске загорелся двухэтажный дом. Здание оказалось расселенным.

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В Сургуте произошел пожар в одном из павильонов торгового центра «Авангард». Из здания эвакуировали 60 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Сообщении о возгорании поступило в 15:42, через 5 минут бригада спасателей прибыла на место. На момент прибытия в одном из торговых павильонов на втором этаже центра было задымление. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, очаг был ликвидирован через 10 минут», — рассказали в пресс-службе. Из «Авангарда» было эвакуировано 60 человек вместе с персоналом, пострадавших нет. «Дознаватели ведут сейчас работу на месте происшествия по выяснению причин возгорания», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске загорелся двухэтажный дом. Здание оказалось расселенным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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