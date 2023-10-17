В Сургуте эвакуировали посетителей торгового центра из-за пожара

В Сургуте произошел пожар в одном из павильонов торгового центра «Авангард». Из здания эвакуировали 60 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Сообщении о возгорании поступило в 15:42, через 5 минут бригада спасателей прибыла на место. На момент прибытия в одном из торговых павильонов на втором этаже центра было задымление. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, очаг был ликвидирован через 10 минут», — рассказали в пресс-службе.
Из «Авангарда» было эвакуировано 60 человек вместе с персоналом, пострадавших нет. «Дознаватели ведут сейчас работу на месте происшествия по выяснению причин возгорания», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске загорелся двухэтажный дом. Здание оказалось расселенным.
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