В Екатеринбурге вечером 15 октября на улице Агрономическая,28 водитель неустановленной машины сбил 11-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская допустил на 11-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии», — сказано в сообщении.
В результате ДТП несовершеннолетний мальчик с телесными повреждениями самостоятельно обратился в больницу. Силовики организовали розыск автомобилиста.
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