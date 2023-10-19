В Екатеринбурге автомобилист сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Сотрудники полиции начали поиски водителя, скрывшегося с места ДТП Фото:

В Екатеринбурге вечером 15 октября на улице Агрономическая,28 водитель неустановленной машины сбил 11-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская допустил на 11-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии», — сказано в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетний мальчик с телесными повреждениями самостоятельно обратился в больницу. Силовики организовали розыск автомобилиста.

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В Екатеринбурге вечером 15 октября на улице Агрономическая,28 водитель неустановленной машины сбил 11-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская допустил на 11-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии», — сказано в сообщении. В результате ДТП несовершеннолетний мальчик с телесными повреждениями самостоятельно обратился в больницу. Силовики организовали розыск автомобилиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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