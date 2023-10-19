Сиротам в Свердловской области выделят деньги на покупку квартир

20 октября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Инициативу о покупке квартир для детей-сирот обсудят 24—25 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Проблему с некачественными жилыми помещениями для детей сирот предлагают решить благодаря единовременной выплате из бюджета на приобретение жилья или погашения ипотеки, вместо предоставления самих квартир. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред комитета по социальной политике заксо Евгений Зяблицев. «Проблему можно решить, если предоставить право детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, однократно получить денежную выплату из бюджета на приобретение благоустроенного жилья или же для погашения уже имеющегося ипотечного займа», — написал он. Зампред отметил, что сейчас качественные характеристики жилья для детей-сирот и лиц, приравненным к ним, «оставляют желать лучшего». Инициативу должны рассмотреть на ближайшем заседании законодательного собрания Свердловской области 24—25 октября. По данным областного минсоцполитики, сейчас за такой выплатой могут обратиться 1034 человека. Ориентировочный размер указанной выплаты на одного гражданина составит 3 377 267 рублей.

Проблему с некачественными жилыми помещениями для детей сирот предлагают решить благодаря единовременной выплате из бюджета на приобретение жилья или погашения ипотеки, вместо предоставления самих квартир. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред комитета по социальной политике заксо Евгений Зяблицев. «Проблему можно решить, если предоставить право детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, однократно получить денежную выплату из бюджета на приобретение благоустроенного жилья или же для погашения уже имеющегося ипотечного займа», — написал он. Зампред отметил, что сейчас качественные характеристики жилья для детей-сирот и лиц, приравненным к ним, «оставляют желать лучшего». Инициативу должны рассмотреть на ближайшем заседании законодательного собрания Свердловской области 24—25 октября. По данным областного минсоцполитики, сейчас за такой выплатой могут обратиться 1034 человека. Ориентировочный размер указанной выплаты на одного гражданина составит 3 377 267 рублей.