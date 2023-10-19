19 октября 2023

Омбудсмен ХМАО спасла мужчину от принудительного выселения

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, дача, дачный кооператив, снт
Жителя Мегиона, получившего от работодателя жилье, пыталась выселить мэрия (архивное фото) Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вмешалась в дело о принудительном выселении жителя Мегиона из дома, который выделил ему работодатель еще в 1990-е годы. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена.

«В отношении жителя города Мегиона прекращены мероприятия по принудительному выселению из занимаемого строения и освобождению земельного участка. Гражданин сообщал, что в данное строение заселился по согласованию с работодателем в начале 1990-х годов, однако разрешительные документы на заселение у него утрачены, регистрации по месту жительства по адресу строения не имеется. После расследования подтвердилось, что мужчина получил землю не от администрации Мегиона, а от ООО „РЭБ речного флота“, и мэрия не является надлежащим истцом», — сообщили в аппарате ведомства.

За время проживания в строении гражданин значительно улучшил его технические характеристики, произвел ремонт и реконструкцию. Мэрия отозвала исполнительные листы, а работодатель никаких требований к ответчику не предъявлял. Кроме того, мужчине предложили переселиться в муниципальный жилой фонд.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вмешалась в дело о принудительном выселении жителя Мегиона из дома, который выделил ему работодатель еще в 1990-е годы. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «В отношении жителя города Мегиона прекращены мероприятия по принудительному выселению из занимаемого строения и освобождению земельного участка. Гражданин сообщал, что в данное строение заселился по согласованию с работодателем в начале 1990-х годов, однако разрешительные документы на заселение у него утрачены, регистрации по месту жительства по адресу строения не имеется. После расследования подтвердилось, что мужчина получил землю не от администрации Мегиона, а от ООО „РЭБ речного флота“, и мэрия не является надлежащим истцом», — сообщили в аппарате ведомства. За время проживания в строении гражданин значительно улучшил его технические характеристики, произвел ремонт и реконструкцию. Мэрия отозвала исполнительные листы, а работодатель никаких требований к ответчику не предъявлял. Кроме того, мужчине предложили переселиться в муниципальный жилой фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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