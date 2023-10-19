Омбудсмен ХМАО спасла мужчину от принудительного выселения

20 октября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Жителя Мегиона, получившего от работодателя жилье, пыталась выселить мэрия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вмешалась в дело о принудительном выселении жителя Мегиона из дома, который выделил ему работодатель еще в 1990-е годы. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «В отношении жителя города Мегиона прекращены мероприятия по принудительному выселению из занимаемого строения и освобождению земельного участка. Гражданин сообщал, что в данное строение заселился по согласованию с работодателем в начале 1990-х годов, однако разрешительные документы на заселение у него утрачены, регистрации по месту жительства по адресу строения не имеется. После расследования подтвердилось, что мужчина получил землю не от администрации Мегиона, а от ООО „РЭБ речного флота“, и мэрия не является надлежащим истцом», — сообщили в аппарате ведомства. За время проживания в строении гражданин значительно улучшил его технические характеристики, произвел ремонт и реконструкцию. Мэрия отозвала исполнительные листы, а работодатель никаких требований к ответчику не предъявлял. Кроме того, мужчине предложили переселиться в муниципальный жилой фонд.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова вмешалась в дело о принудительном выселении жителя Мегиона из дома, который выделил ему работодатель еще в 1990-е годы. Об этом URA.RU рассказали в аппарате омбудсмена. «В отношении жителя города Мегиона прекращены мероприятия по принудительному выселению из занимаемого строения и освобождению земельного участка. Гражданин сообщал, что в данное строение заселился по согласованию с работодателем в начале 1990-х годов, однако разрешительные документы на заселение у него утрачены, регистрации по месту жительства по адресу строения не имеется. После расследования подтвердилось, что мужчина получил землю не от администрации Мегиона, а от ООО „РЭБ речного флота“, и мэрия не является надлежащим истцом», — сообщили в аппарате ведомства. За время проживания в строении гражданин значительно улучшил его технические характеристики, произвел ремонт и реконструкцию. Мэрия отозвала исполнительные листы, а работодатель никаких требований к ответчику не предъявлял. Кроме того, мужчине предложили переселиться в муниципальный жилой фонд.