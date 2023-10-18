Бастрыкин потребовал доклад от подчиненных о ветхом доме из ХМАО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о проверке нарушения прав жителей деревянного дома в Кондинском районе. Жилье до сих пор не признали аварийным, несмотря на то, что в 2010 году его включили в реестр. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину Михаилу представить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», — говорится в публикации. По данным СК, жильцы деревянного дома в Кондинском районе были вынуждены переехать к родственникам, так как жилье не признается аварийным более 12 лет. «Отмечается, что местные органы власти никаких мер к разрешению ситуации не принимают», — сообщил инфоцентр.
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова также рекомендовала главам Кондинского района и городского поселения Кондинское принять меры по оценке технического состояния многоквартирного жилого дома. «По результатам проверочных мероприятий установлено, что деревянный многоквартирный дом 1960 года постройки не отвечает установленным санитарным нормам и техническим требованиям. Несмотря на то, что еще в 2010 году администрацией Кондинского района жилые помещения в данном многоквартирном доме включены в реестр непригодного для проживания жилья, каких-либо дальнейших решений в отношении жилых помещений и многоквартирного дома в целом органами местного самоуправления не принималось», — рассказали в аппарате омбудсмена ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчет по делу семьи из ХМАО, которой 6 лет не предоставляют жилье. Семья лишилась собственного жилья еще в 2017 году вследствие пожара, однако мэрия поселка до сих пор не предоставила ни жилье, ни компенсацию потерпевшим.
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