Бастрыкин потребовал доклад от подчиненных о ветхом доме из ХМАО

19 октября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о непригодном жилье в Кондинском районе Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о проверке нарушения прав жителей деревянного дома в Кондинском районе. Жилье до сих пор не признали аварийным, несмотря на то, что в 2010 году его включили в реестр. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».



«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину Михаилу представить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», — говорится в публикации. По данным СК, жильцы деревянного дома в Кондинском районе были вынуждены переехать к родственникам, так как жилье не признается аварийным более 12 лет. «Отмечается, что местные органы власти никаких мер к разрешению ситуации не принимают», — сообщил инфоцентр.



Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова также рекомендовала главам Кондинского района и городского поселения Кондинское принять меры по оценке технического состояния многоквартирного жилого дома. «По результатам проверочных мероприятий установлено, что деревянный многоквартирный дом 1960 года постройки не отвечает установленным санитарным нормам и техническим требованиям. Несмотря на то, что еще в 2010 году администрацией Кондинского района жилые помещения в данном многоквартирном доме включены в реестр непригодного для проживания жилья, каких-либо дальнейших решений в отношении жилых помещений и многоквартирного дома в целом органами местного самоуправления не принималось», — рассказали в аппарате омбудсмена ХМАО.



Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчет по делу семьи из ХМАО, которой 6 лет не предоставляют жилье. Семья лишилась собственного жилья еще в 2017 году вследствие пожара, однако мэрия поселка до сих пор не предоставила ни жилье, ни компенсацию потерпевшим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о проверке нарушения прав жителей деревянного дома в Кондинском районе. Жилье до сих пор не признали аварийным, несмотря на то, что в 2010 году его включили в реестр. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину Михаилу представить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», — говорится в публикации. По данным СК, жильцы деревянного дома в Кондинском районе были вынуждены переехать к родственникам, так как жилье не признается аварийным более 12 лет. «Отмечается, что местные органы власти никаких мер к разрешению ситуации не принимают», — сообщил инфоцентр. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова также рекомендовала главам Кондинского района и городского поселения Кондинское принять меры по оценке технического состояния многоквартирного жилого дома. «По результатам проверочных мероприятий установлено, что деревянный многоквартирный дом 1960 года постройки не отвечает установленным санитарным нормам и техническим требованиям. Несмотря на то, что еще в 2010 году администрацией Кондинского района жилые помещения в данном многоквартирном доме включены в реестр непригодного для проживания жилья, каких-либо дальнейших решений в отношении жилых помещений и многоквартирного дома в целом органами местного самоуправления не принималось», — рассказали в аппарате омбудсмена ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин потребовал отчет по делу семьи из ХМАО, которой 6 лет не предоставляют жилье. Семья лишилась собственного жилья еще в 2017 году вследствие пожара, однако мэрия поселка до сих пор не предоставила ни жилье, ни компенсацию потерпевшим.