20 октября 2023

Пермские пожарные спасли пенсионерку, у которой в квартире загорелась кровать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Пожарные вынесли женщину на свежий воздух Фото:

В Перми пожарные вывели пенсионерку из горящей квартиры в многоквартирном доме на улице Машинистов. В жилом помещении горели вещи и кровать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Бдительные соседи почувствовали запах дыма в квартире на первом этаже. К месту пожара были незамедлительно направлены 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Спасатели вынесли на свежий воздух пострадавшую пенсионерку, а благодаря слаженным действиям пожарных не было допущено распространение огня», — сообщили на сайте ведомства.

По прибытии пожарных было установлено, что горят вещи и кровать. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пожарные вывели пенсионерку из горящей квартиры в многоквартирном доме на улице Машинистов. В жилом помещении горели вещи и кровать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Бдительные соседи почувствовали запах дыма в квартире на первом этаже. К месту пожара были незамедлительно направлены 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Спасатели вынесли на свежий воздух пострадавшую пенсионерку, а благодаря слаженным действиям пожарных не было допущено распространение огня», — сообщили на сайте ведомства. По прибытии пожарных было установлено, что горят вещи и кровать. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...