Пермские пожарные спасли пенсионерку, у которой в квартире загорелась кровать

В Перми пожарные вывели пенсионерку из горящей квартиры в многоквартирном доме на улице Машинистов. В жилом помещении горели вещи и кровать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Бдительные соседи почувствовали запах дыма в квартире на первом этаже. К месту пожара были незамедлительно направлены 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Спасатели вынесли на свежий воздух пострадавшую пенсионерку, а благодаря слаженным действиям пожарных не было допущено распространение огня», — сообщили на сайте ведомства.
По прибытии пожарных было установлено, что горят вещи и кровать. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.