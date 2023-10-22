Мэр из ХМАО рассказал, что нужно югорским бойцам в зоне СВО

Танкист из ХМАО попросил помочь с тыловым обеспечением

23 октября 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

У солдат есть потребность в тыловом обеспечении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков встретился с бойцом, проходящим службу в танковых войсках. Военнослужащий приехал в отпуск и попросил земляков помочь с тыловым обеспечением. «Накануне встретился в военнослужащим, проходящим службу в танковых войсках. Александр прибыл в отпуск и выбрал время, чтобы пообщаться и рассказать о том, как обстоят дела у наших земляков. Настроение у наших ребят боевое, денежное довольствие и региональные меры поддержки получают, проблем нет, а вот тыловая поддержка нужна», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. В частности, бойцам необходимы квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дизельные электрогенераторы, металлические печи, маскировочные сети, спальные мешки, бензопилы, паяльные лампы и газовые горелки с пятилитровыми баллонами. Есть потребность в стройматериалах и канистрах из высокопрочного пластика. Помимо этого, из-за похолодания солдаты часто болеют простудными заболеваниями и попросили электрические ингаляторы. Ранее жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков встретился с бойцом, проходящим службу в танковых войсках. Военнослужащий приехал в отпуск и попросил земляков помочь с тыловым обеспечением. «Накануне встретился в военнослужащим, проходящим службу в танковых войсках. Александр прибыл в отпуск и выбрал время, чтобы пообщаться и рассказать о том, как обстоят дела у наших земляков. Настроение у наших ребят боевое, денежное довольствие и региональные меры поддержки получают, проблем нет, а вот тыловая поддержка нужна», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. В частности, бойцам необходимы квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дизельные электрогенераторы, металлические печи, маскировочные сети, спальные мешки, бензопилы, паяльные лампы и газовые горелки с пятилитровыми баллонами. Есть потребность в стройматериалах и канистрах из высокопрочного пластика. Помимо этого, из-за похолодания солдаты часто болеют простудными заболеваниями и попросили электрические ингаляторы. Ранее жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов.