22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Мэр из ХМАО рассказал, что нужно югорским бойцам в зоне СВО

Танкист из ХМАО попросил помочь с тыловым обеспечением
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, танкисты, связь, рация, танковый корпус, военнослужащие, военная служба, солдат
У солдат есть потребность в тыловом обеспечении Фото:
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Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков встретился с бойцом, проходящим службу в танковых войсках. Военнослужащий приехал в отпуск и попросил земляков помочь с тыловым обеспечением.

«Накануне встретился в военнослужащим, проходящим службу в танковых войсках. Александр прибыл в отпуск и выбрал время, чтобы пообщаться и рассказать о том, как обстоят дела у наших земляков. Настроение у наших ребят боевое, денежное довольствие и региональные меры поддержки получают, проблем нет, а вот тыловая поддержка нужна», — сообщил Буренков в своем telegram-канале.

В частности, бойцам необходимы квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дизельные электрогенераторы, металлические печи, маскировочные сети, спальные мешки, бензопилы, паяльные лампы и газовые горелки с пятилитровыми баллонами. Есть потребность в стройматериалах и канистрах из высокопрочного пластика. Помимо этого, из-за похолодания солдаты часто болеют простудными заболеваниями и попросили электрические ингаляторы.

Ранее жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов.

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Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков встретился с бойцом, проходящим службу в танковых войсках. Военнослужащий приехал в отпуск и попросил земляков помочь с тыловым обеспечением. «Накануне встретился в военнослужащим, проходящим службу в танковых войсках. Александр прибыл в отпуск и выбрал время, чтобы пообщаться и рассказать о том, как обстоят дела у наших земляков. Настроение у наших ребят боевое, денежное довольствие и региональные меры поддержки получают, проблем нет, а вот тыловая поддержка нужна», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. В частности, бойцам необходимы квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, дизельные электрогенераторы, металлические печи, маскировочные сети, спальные мешки, бензопилы, паяльные лампы и газовые горелки с пятилитровыми баллонами. Есть потребность в стройматериалах и канистрах из высокопрочного пластика. Помимо этого, из-за похолодания солдаты часто болеют простудными заболеваниями и попросили электрические ингаляторы. Ранее жители Лангепаса (ХМАО) собрали деньги на покупку печей и генераторов для отправки бойцам в зону СВО. Они помогут солдатам согреться во время морозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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