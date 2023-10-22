22 октября 2023

В ХМАО начала дорожать загородная недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Газопровод рядом с дачами. Сургут, дача, кооператив энергетик 4
Повышение стоимости домов доходит до 9% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске повышение стоимости домов и коттеджей доходит до 9%.

«В начале октября средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляла почти 11,3 миллиона рублей. Сейчас цена доходит до 12,4 миллионов. Рост составил более 9%», — следует из данных сервиса Restate.

Риелторы отмечают, что спрос на загородную недвижимость сейчас остается стабильным, а сезонного падения по данной категории пока нет. «Часть клиентов планируют приобретать загородную недвижимость по льготным программам, где не вводилось ограничений. Соответственно, у покупателей осталась возможность купить загородную недвижимость по цене новостройки. При этом стоимость квадрата „загородки“ традиционно ниже, чем в новых многоквартирных домах», — пояснили URA.RU в компании «Этажи».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса югорчанам стало сложней накопить на него необходимую сумму.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске повышение стоимости домов и коттеджей доходит до 9%. «В начале октября средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляла почти 11,3 миллиона рублей. Сейчас цена доходит до 12,4 миллионов. Рост составил более 9%», — следует из данных сервиса Restate. Риелторы отмечают, что спрос на загородную недвижимость сейчас остается стабильным, а сезонного падения по данной категории пока нет. «Часть клиентов планируют приобретать загородную недвижимость по льготным программам, где не вводилось ограничений. Соответственно, у покупателей осталась возможность купить загородную недвижимость по цене новостройки. При этом стоимость квадрата „загородки“ традиционно ниже, чем в новых многоквартирных домах», — пояснили URA.RU в компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса югорчанам стало сложней накопить на него необходимую сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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