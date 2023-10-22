В ХМАО начала дорожать загородная недвижимость

23 октября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Повышение стоимости домов доходит до 9% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске повышение стоимости домов и коттеджей доходит до 9%. «В начале октября средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляла почти 11,3 миллиона рублей. Сейчас цена доходит до 12,4 миллионов. Рост составил более 9%», — следует из данных сервиса Restate. Риелторы отмечают, что спрос на загородную недвижимость сейчас остается стабильным, а сезонного падения по данной категории пока нет. «Часть клиентов планируют приобретать загородную недвижимость по льготным программам, где не вводилось ограничений. Соответственно, у покупателей осталась возможность купить загородную недвижимость по цене новостройки. При этом стоимость квадрата „загородки“ традиционно ниже, чем в новых многоквартирных домах», — пояснили URA.RU в компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса югорчанам стало сложней накопить на него необходимую сумму.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске повышение стоимости домов и коттеджей доходит до 9%. «В начале октября средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляла почти 11,3 миллиона рублей. Сейчас цена доходит до 12,4 миллионов. Рост составил более 9%», — следует из данных сервиса Restate. Риелторы отмечают, что спрос на загородную недвижимость сейчас остается стабильным, а сезонного падения по данной категории пока нет. «Часть клиентов планируют приобретать загородную недвижимость по льготным программам, где не вводилось ограничений. Соответственно, у покупателей осталась возможность купить загородную недвижимость по цене новостройки. При этом стоимость квадрата „загородки“ традиционно ниже, чем в новых многоквартирных домах», — пояснили URA.RU в компании «Этажи». Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса югорчанам стало сложней накопить на него необходимую сумму.