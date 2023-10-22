В ХМАО начала дорожать загородная недвижимость

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на загородную недвижимость. В Нижневартовске повышение стоимости домов и коттеджей доходит до 9%.
«В начале октября средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляла почти 11,3 миллиона рублей. Сейчас цена доходит до 12,4 миллионов. Рост составил более 9%», — следует из данных сервиса Restate.
Риелторы отмечают, что спрос на загородную недвижимость сейчас остается стабильным, а сезонного падения по данной категории пока нет. «Часть клиентов планируют приобретать загородную недвижимость по льготным программам, где не вводилось ограничений. Соответственно, у покупателей осталась возможность купить загородную недвижимость по цене новостройки. При этом стоимость квадрата „загородки“ традиционно ниже, чем в новых многоквартирных домах», — пояснили URA.RU в компании «Этажи».
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от покупки квартир из-за новых правил льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса югорчанам стало сложней накопить на него необходимую сумму.
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