28 октября 2023
27 октября 2023

В Кургане готовят к открытию больницу, на которую Шумков просил деньги у Путина

Строители завершают работы в хирургическом корпусе курганского онкодиспансера
© Служба новостей «URA.RU»
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Сроки строительства хирургического корпуса срывались несколько раз Фото:

В строящемся хирургическом корпусе Курганского областного онкологического диспансера завершаются внутренние работы. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев, который посетил объект. В марте губернатор территории Вадим Шумков обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увеличить финансирование на строительство.

«Строительство хирургического корпуса идет полным ходом. Завершаются внутренние работы, начинается пуско-наладочный этап. Завтра совместно со всеми представителями (надзорными ведомствами и подрядчиками — прим. URA.RU) будет составлена дорожная карта, согласно которой запланируем ввод корпуса, передачу объекта застройщику и лицензирование медицинской деятельности», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строительство 10-этажного корпуса началось в 2021 году. Шумков отмечал, что больница должна заработать во втором полугодии 2023 года. Первоначально объект оценили в 684 млн рублей. Затем цена увеличилась до 108,4 млн. Сроки строительства хирургического корпуса несколько раз срывались. Летом в комитете по соцполитике курганской облдумы заявили, больница откроется в конце следующего года, при этом власти планируют ввести объект в работу раньше. Обращаясь к президенту за поддержкой, Шумков указывал на значимость учреждения для территории.

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В строящемся хирургическом корпусе Курганского областного онкологического диспансера завершаются внутренние работы. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев, который посетил объект. В марте губернатор территории Вадим Шумков обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увеличить финансирование на строительство. «Строительство хирургического корпуса идет полным ходом. Завершаются внутренние работы, начинается пуско-наладочный этап. Завтра совместно со всеми представителями (надзорными ведомствами и подрядчиками — прим. URA.RU) будет составлена дорожная карта, согласно которой запланируем ввод корпуса, передачу объекта застройщику и лицензирование медицинской деятельности», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Строительство 10-этажного корпуса началось в 2021 году. Шумков отмечал, что больница должна заработать во втором полугодии 2023 года. Первоначально объект оценили в 684 млн рублей. Затем цена увеличилась до 108,4 млн. Сроки строительства хирургического корпуса несколько раз срывались. Летом в комитете по соцполитике курганской облдумы заявили, больница откроется в конце следующего года, при этом власти планируют ввести объект в работу раньше. Обращаясь к президенту за поддержкой, Шумков указывал на значимость учреждения для территории.
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