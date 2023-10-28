В Кургане готовят к открытию больницу, на которую Шумков просил деньги у Путина

Строители завершают работы в хирургическом корпусе курганского онкодиспансера

29 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сроки строительства хирургического корпуса срывались несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В строящемся хирургическом корпусе Курганского областного онкологического диспансера завершаются внутренние работы. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев, который посетил объект. В марте губернатор территории Вадим Шумков обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увеличить финансирование на строительство. «Строительство хирургического корпуса идет полным ходом. Завершаются внутренние работы, начинается пуско-наладочный этап. Завтра совместно со всеми представителями (надзорными ведомствами и подрядчиками — прим. URA.RU) будет составлена дорожная карта, согласно которой запланируем ввод корпуса, передачу объекта застройщику и лицензирование медицинской деятельности», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Строительство 10-этажного корпуса началось в 2021 году. Шумков отмечал, что больница должна заработать во втором полугодии 2023 года. Первоначально объект оценили в 684 млн рублей. Затем цена увеличилась до 108,4 млн. Сроки строительства хирургического корпуса несколько раз срывались. Летом в комитете по соцполитике курганской облдумы заявили, больница откроется в конце следующего года, при этом власти планируют ввести объект в работу раньше. Обращаясь к президенту за поддержкой, Шумков указывал на значимость учреждения для территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В строящемся хирургическом корпусе Курганского областного онкологического диспансера завершаются внутренние работы. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев, который посетил объект. В марте губернатор территории Вадим Шумков обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увеличить финансирование на строительство. «Строительство хирургического корпуса идет полным ходом. Завершаются внутренние работы, начинается пуско-наладочный этап. Завтра совместно со всеми представителями (надзорными ведомствами и подрядчиками — прим. URA.RU) будет составлена дорожная карта, согласно которой запланируем ввод корпуса, передачу объекта застройщику и лицензирование медицинской деятельности», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Строительство 10-этажного корпуса началось в 2021 году. Шумков отмечал, что больница должна заработать во втором полугодии 2023 года. Первоначально объект оценили в 684 млн рублей. Затем цена увеличилась до 108,4 млн. Сроки строительства хирургического корпуса несколько раз срывались. Летом в комитете по соцполитике курганской облдумы заявили, больница откроется в конце следующего года, при этом власти планируют ввести объект в работу раньше. Обращаясь к президенту за поддержкой, Шумков указывал на значимость учреждения для территории.