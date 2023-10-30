В Магнитогорске будут судить мужчину за поджог автомобиля бывшей жены

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить местного жителя, который поджог автомобиль бывшей жены. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, по инкриминируемой статье мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ („Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба“). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что инцидент произошел в мае этого года. Из личной неприязни мужчина облил УАЗ «Патриот», принадлежащий бывшей супруге, горючей смесью и поджег его. В результате действий обвиняемого транспортное средство полностью уничтожено. Причиненный ущерб составил 770 тысяч рублей.
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