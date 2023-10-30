30 октября 2023

В Магнитогорске будут судить мужчину за поджог автомобиля бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Будущее мужчины будет решать суд Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить местного жителя, который поджог автомобиль бывшей жены. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, по инкриминируемой статье мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ („Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба“). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что инцидент произошел в мае этого года. Из личной неприязни мужчина облил УАЗ «Патриот», принадлежащий бывшей супруге, горючей смесью и поджег его. В результате действий обвиняемого транспортное средство полностью уничтожено. Причиненный ущерб составил 770 тысяч рублей.

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В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить местного жителя, который поджог автомобиль бывшей жены. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, по инкриминируемой статье мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ („Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба“). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел в мае этого года. Из личной неприязни мужчина облил УАЗ «Патриот», принадлежащий бывшей супруге, горючей смесью и поджег его. В результате действий обвиняемого транспортное средство полностью уничтожено. Причиненный ущерб составил 770 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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